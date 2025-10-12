Dietetyczka: ten słodki przysmak każdy powinien mieć w kuchni. Jedz go bez wyrzutów sumienia
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Dietetyczka: ten słodki przysmak każdy powinien mieć w kuchni. Jedz go bez wyrzutów sumienia

Dodano: 
Czekolada
Czekolada Źródło: Freepik
Nie wszystkie słodycze szkodzą zdrowiu. Na półkach sklepowych można znaleźć produkt, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Sprawdź, co poleca dietetyczka.

Większość sklepowych słodkości owiana jest złą sławą. Zresztą nie bez powodu. To „cukrowe bomby”, które na chwilę poprawiają nastrój, a potem odbierają energię i pozostawiają wyrzuty sumienia. Istnieje jednak wyjątek od przywołanej wyżej „reguły”. Ten słodki przysmak cieszy się uznaniem wśród dietetyków, ale wciąż bywa niedoceniany. Ma intensywny, bogaty i uzależniający smak (w najlepszym tego słowa znaczeniu). Sprawdź, czy masz go w kuchni.

Ten przysmak wspiera zdrowie

Dr Karolina Kowalczyk, specjalistka w zakresie dietetyki i technologii żywienia, radzi, by jak najczęściej sięgać po gorzką czekoladę. Ten niepozorny, słodki przysmak w pełni zasługuje na miano superfood. Jest bowiem jednym z najbogatszych źródeł flawonoidów, czyli związków o silnym działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. To one neutralizują wolne rodniki, które odpowiadają za przyspieszenie procesów starzenia, uszkodzenia komórek i spadek odporności. Przeprowadzone badania dowodzą, że, regularne spożywanie kilku kostek gorzkiej czekolady dziennie może zmniejszać poziom „złego” cholesterolu LDL, obniżać ciśnienie krwi i poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych.

Gorzka czekolada zawiera też bardzo dużą ilość magnezu, który wspiera nasz układ naczyniowo-krwionośny, mięśniowy i nerwowy. Dodatkowo jest świetnym stymulatorem mózgu – zauważa dr Karolina Kowalczyk w opublikowanym nagraniu.

Należy podkreślić, że przywołany produkt ma w swoim składzie tryptofan. Związek ten odgrywa niezwykle ważną rolę w produkcji serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Właśnie dlatego gorzka czekolada działa niczym naturalny antydepresant. Łagodzi napięcie, poprawia koncentrację i pomaga w radzeniu sobie ze stresem.

Jaka gorzka czekolada jest najlepsza?

Gorzka czekolada zawdzięcza swoje cenne właściwości kakao. Im wyższa jest jego zawartość w danym produkcie, tym lepiej. Wybieraj te, które mają minimum 70 procent miazgi kakaowej. Unikaj natomiast wyrobów z dodatkiem sztucznych barwników, konserwantów czy emulgatorów. Pamiętaj też, by nie przesadzić z jej ilością w diecie. Trzy lub cztery kostki dziennie w zupełności wystarczą.

Czytaj też:
Myślisz, że chleb i makaron tuczą? Profesor Stachowska tłumaczy, co naprawdę szkodzi figurzeCzytaj też:
Ten napar to recepta na długowieczność, pij regularnie. Pomaga też na serce i wątrobę

Opracowała:
Źródło: dr Karolina Kowalczyk /Instagram, WPROST