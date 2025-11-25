Najnowsze badanie: te nasionka hamują rozwój tkanki tłuszczowej. Wystarczy jedna łyżka dziennie

Osoby, które dbają o swoją figurę, nie tylko regularnie ćwiczą, ale też starają się zdrowo odżywiać. Kluczowa jest zbilansowana dieta, oparta na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych. Jest też wiele naturalnych sposobów, które pomagają walczyć z nadprogramowymi kilogramami. Jednym z nich jest stosowanie na przykład imbiru czy cynamonu, które delikatnie pobudzają metabolizm. Ostatnio naukowcy odkryli, że ważne w naszej diecie jest coś jeszcze.

Nasionka hamujące rozwój tkanki tłuszczowej

Naukowcy z Osaka Metropolitan University (Japonia) odkryli, że ekstrakt z nasion czarnuszki siewnej może ograniczać rozwój tkanki tłuszczowej. Przeprowadzili oni badania zarówno na hodowlach komórkowych, jak i w małym badaniu klinicznym. Okazało się, że ekstrakt z nasion tej rośliny znacznie ograniczał gromadzenie się tłuszczów w komórkach. Dodatkowo zmniejszał on aktywność genów regulujących tworzenie się tkanki tłuszczowej. W konsekwencji może to prowadzić do hamowania rozwoju tkanki tłuszczowej — choć należy podkreślić, że są to wyniki wstępne.

W badaniu klinicznym uczestniczyły 22 osoby, które przez 8 tygodni codziennie spożywały 5 g proszku z nasion czarnuszki (co odpowiada mniej więcej łyżce stołowej) w porównaniu z grupą kontrolną, która nie otrzymywała suplementacji. Po tym czasie w grupie przyjmującej nasiona odnotowano istotne zmniejszenie poziomu trójglicerydów, „złego” cholesterolu (LDL) oraz cholesterolu całkowitego, a także wzrost poziomu „dobrego” cholesterolu (HDL). W grupie kontrolnej takich efektów nie zaobserwowano.

Ponadto wyniki wskazują, że poprzez korzystny wpływ na profil lipidowy, nasiona czarnuszki mogą mieć związek z niższym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego — co potencjalnie może wspierać dłuższe zdrowie.

Jak wykorzystać nasiona czarnuszki?

Nasiona czarnuszki są świetnym dodatkiem do różnych potraw. Jako przyprawę do wielu dań wykorzystuje się je zwłaszcza w kuchni indyjskiej. Dobrze sprawdzą się też do sałatek czy dań mięsnych. Możesz dodać je też do wypieków, takich jak chleb czy bułki – nadadzą im wyrazisty i lekko korzenny akcent. Można także spożywać je w formie naparu. Zobacz, jakie jeszcze właściwości mają nasiona czarnuszki.

