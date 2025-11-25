Ta szynka wygląda zachęcająco, ale Bosacka ostrzega: lepiej omijaj ją z daleka

Wygląda obiecująco: eleganckie opakowanie, subtelna grafika i nazwa sugerująca wysoką jakość. To sprawia, że wiele osób bez zastanowienia wkłada ją do koszyka. Tymczasem – jak podkreśla Bosacka – w produkcie nie brakuje dietetycznych pułapek.

Tej szynki lepiej unikać

Katarzyna Bosacka odradza zakup Szynki Królewieckiej marki Duda. Pierwsze miejsce w składzie zajmuje woda. To ona dominuje w produkcie. Mięso, a dokładniej filet z kurczaka, pojawia się dopiero na drugiej pozycji i stanowi zaledwie niespełna 37 procent całej jego zawartości. To jednak nie koniec kiepskich wieści. Znajdziemy w nim bowiem jeszcze skrobię, skórki wieprzowe, sól i mnóstwo zbędnych dodatków, które mogą wywierać negatywny wpływ na organizm, zwłaszcza gdy są spożywane w nadmiarze. Warto zwrócić szczególną uwagę na niektóre z nich, między innymi azotyn sodu.

To związek zaliczany do substancji konserwujących. Zapobiega rozwojowi bakterii (między innymi tych wywołujących botulizm). Stabilizuje również kolor wędliny. Może utrudniać transport tlenu do tkanek i komórek, co z kolei sprzyja występowaniu wielu dolegliwości, takich jak na przykład bóle głowy, duszności czy zaburzenia rytmu serca. Co więcej, składnik ten może wchodzić w reakcje z pochodnymi aminokwasów i tworzyć nitrozoaminy o wysokim potencjale rakotwórczym.

Kolejnym dodatkiem do żywności, na który należy szczególnie uważać jest karagen. On również występuje w Szynce Królewieckiej. Związek ten – jak wskazują badania przeprowadzone przez niemieckich naukowców – może sprzyjać występowaniu insulinooporności i uszkadzać barierę jelitową, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia odporności i zwiększa ryzyko rozwoju chorób zapalnych.

Jak wybrać dobrą szynkę?

Dobra wędlina powinna mieć krótki i prosty skład. „Jeżeli szukasz prawdziwej szynki na kanapkę – wybieraj taką, której skład zaczyna się od mięsa, a nie od wody! No i oczywiście bez zbędnych dodatków!”– apeluje Katarzyna Bosacka w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

