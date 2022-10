Kardamon – idealny nie tylko na jesień. O tym działaniu mogłeś nie wiedzieć

Kardamon pochodzi z nasion kilku różnych roślin należących do tej samej rodziny co imbir. Ma charakterystyczny smak, który uzupełnia zarówno słodkie, jak i pikantne potrawy. Nasiona i strąki kardamonu można dodawać do curry, deserów i dań mięsnych, a także napojów, takich jak kawa i herbata chai. Występuje również olejek z kardamonu. Kardamon niesie też korzyści zdrowotne: zawiera fitoskładniki o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych.

Działanie przeciwdrobnoustrojowe

Jedno z badań wykazało, że olejek z nasion kardamonu zabija kilka rodzajów bakterii i grzybów. Naukowcy zasugerowali, że działanie przeciwbakteryjne oleju może wynikać z jego zdolności do uszkadzania błony komórkowej niektórych bakterii. Wykazał działanieprzeciwdrobnoustrojowe wobec prawie wszystkich testowanych mikroorganizmów, a inne badania wykazały, że olej ten może zostać składnikiem nowych leków przeciwdrobnoustrojowych.

Nie należy jednak samozwańczo spożywać olejku z kardamonu i zawsze trzeba porozmawiać z lekarzem przed użyciem jakiegokolwiek nowego ziołowego leku. Niektóre produkty mogą wchodzić w interakcje z lekami i powodować działania niepożądane.

Pomoc w zespole metabolicznym i cukrzycy

Niektóre badania sugerują, że kardamon może pomóc w pewnych aspektach zespołu metabolicznego, który może prowadzić do chorób serca i cukrzycy typu 2 i obejmuje otyłość, nadciśnienie, wysoki poziom cukru we krwi, trójglicerydów, cholesterolu. W jednym badaniu na zwierzętach, w którym naukowcy karmili szczury żywnością bogatą w węglowodany i tłuszcze, gryzonie, które również spożywały kardamon w proszku, miały mniejszą wagę i lepszy cholesterol niż te, które nie otrzymały tego suplementu.

Kardamon może poprawić niektóre biomarkery mogące powodować stany zapalne i choroby. Naukowcy zbadali kobiety z nadwagą lub otyłością, które również miały stan przedcukrzycowy i wysoki poziom cholesterolu. Ich odkrycia wykazały, że kobiety, które brały kardamon przez 8 tygodni, miały niższe poziomy białka C-reaktywnego, białek zapalnych i innych markerów, które mogą przyczyniać się do problemów zdrowotnych.

W innym badaniu naukowcy podali 83 osobom z cukrzycą typu 2 zielony kardamon lub placebo. Ci, którzy brali kardamon po 10 tygodniach zauważyli korzyści zdrowotne, w tym poprawę hemoglobiny A1c i poziomu insuliny.

Wpływa na zdrowie serca

Wyniki badania na szczurach sugerują, że kardamon może pomóc chronić przed zawałami. Autorzy twierdzą, że jego działanie przeciwutleniające może pomóc poprawić czynność serca, ale zauważają potrzebę badań na ludziach, aby potwierdzić te ustalenia.

Inne badanie na szczurach wykazało, że olej z kardamonu może pomóc poprawić poziom cholesterolu u szczurów. Naukowcy karmili szczury dietą o wysokim poziomie cholesterolu przez 8 tygodni. Szczury, które otrzymały kardamon, miały znacznie niższy poziom cholesterolu i trójglicerydów na koniec badania.

Poprawia stan jamy ustnej

Ostatnie badania wykazały, że nasiona i owoce kardamonu mogą poprawić zdrowie jamy ustnej ze względu na ich właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Ekstrakt z kardamonu był skuteczny w niszczeniu bakterii, które mogą prowadzić do chorób dziąseł lub infekcji.

W randomizowanym badaniu naukowcy poprosili uczestników o żucie nasion kopru włoskiego lub kardamonu przez 5 minut. Naukowcy odkryli, że żucie każdego rodzaju nasion skutecznie równoważyło pH w jamie ustnej, co może pomóc w zapobieganiu ubytkom.

Wzmacnia wątrobę

Kardamon w medycynie alternatywnej stosowany jest ze względu na właściwości detoksykacyjne. Chociaż brakuje dowodów naukowych potwierdzających tę korzyść, kardamon może mieć dobre działanie na wątrobę, która odgrywa kluczową rolę w usuwaniu toksyn z organizmu.

W badaniu osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, które miały nadwagę lub otyłość ci, którzy przyjmowali suplementy z zielonego kardamonu, poprawili markery zdrowia wątroby w porównaniu z tymi, którzy przyjmowali placebo.

W innym badaniu na zwierzętach naukowcy karmili szczury żywnością wysokotłuszczową i wysokowęglowodanową i mierzyli markery zdrowia wątroby. Po 8 tygodniach szczury, które otrzymały kardamon, miały niższy poziom stresu wątrobowego niż szczury, których dieta była bez dodatków. To odkrycie sugeruje, że kardamon może pomóc chronić wątrobę przed niektórymi rodzajami uszkodzeń.

Właściwości przeciwnowotworowe

Kardamon zawiera naturalne fitochemikalia, które mogą być pomocne w zwalczaniu chorób takich jak rak. Nie może zastąpić lekarstw i leczenia na raka, ale niektóre badania sugerują, że przyprawa może mieć właściwości przeciwnowotworowe. Na przykład jedno badanie wykazało, że podawanie suplementów kardamonu myszom przez 15 dni spowodowało zmniejszenie wielkości i masy guzów skóry.

Zapobieganie wrzodom

Niektórzy używają kardamonu do herbaty kojącej żołądek. Może być również przydatny w ochronie przed wrzodami. W ostatnich badaniachnaukowcy wywołali wrzody żołądka u szczurów, podając im duże dawki aspiryny, a następnie wyciąg z kardamonu, aby zobaczyć, jak wpływa na wrzody. Szczury, które spożyły ekstrakt miały mniej owrzodzeń, a ich wrzody były mniejszych rozmiarów.

Ryzyko i skutki uboczne

Nie ma doniesień o ryzyku stosowania kardamonu w gotowaniu lub jakichkolwiek znanych niepożądanych skutków ubocznych. Używanie go jako przyprawy jest bezpieczne dla większości ludzi.

Nie ma ustalonej dawki przyjmowania kardamonu jako suplementu. Wiele kapsułek z kardamonem podaje dawkę 400-500 mg suszonych ziół na pigułkę. Przed zażyciem kardamonu lub innych naturalnych suplementów należy porozmawiać z lekarzem.

Dieta 3D na odchudzanie - co to jest i ile można schudnąć?Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy jest znany z wielu zastosowań. Stanowi on wszechstronny składnik, a wiele spekulacji przemawia za sensem stosowania go w dietach odchudzających. W kręgach kulturowych Afryki Północnej od wielu lat ocet jabłkowy jest stosowany do odchudzania. Jedna łyżeczka octu jabłkowego dziennie powinna wystarczyć.



Surowy miód (organiczny)

Surowy miód organiczny okazał się pomocny w obniżaniu poziomu cukru we krwi i cholesterolu u pacjentów z cukrzycą. Zaskakujące, prawda? Ten rodzaj miodu zawiera również enzymy nieobecne w przetworzonym miodzie, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia jelit, a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. A, jak wiadomo, jest to bardzo ważne, gdy próbujesz schudnąć. Korzystna będzie łyżka takiego miodu przed snem. Pomaga on poprawić jakość snu, co pomaga w utrzymaniu zdrowego metabolizmu.



Imbir

Imbir okazał się przydatny w leczeniu otyłości, więc dlaczego nie miałbyś włączyć go do swojego planu odchudzania? Jest naprawdę smaczną i łatwą w stosowaniu przyprawą. Można z powodzeniem dodać go do herbaty.



Kurkuma

Jeśli twojej walce z nadmiarem kilogramów towarzyszy stan zapalny i zatrzymywanie wody w organizmie, kurkuma może być pomocna. Przyprawa znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Pomaga również stymulować metabolizm.



Sok z cytryny

Sok z cytryny bywa wielokrotnie polecany jako środek korzystny w procesie odchudzania, ale czy faktycznie jest skuteczny? Kilka badań pokazuje, że jego spożywanie faktycznie może działać jako metoda przeciw otyłości. Dodanie soku z cytryny do wody, którą powinieneś pić codziennie jest dobrym sposobem na wprowadzenie tego składnika do diety. Pomaga to także w utrzymaniu na dobrym poziomie ogólnego nawodnienia, co pozwoli również zmniejszyć apetyt.