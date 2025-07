Nowość z McDonald's z ponad 10 łyżeczkami cukru? Dietetyczka ostrzega przed tym hitem

Kawa to napój, który uwielbia niemal każdy. Sięgamy po niego w różnych formach – niektórzy są zwolennikami „małej czarnej”, inni z kolei nie wyobrażają sobie kawy bez mleka. Niektórzy stawiają też na jeszcze większe urozmaicenia, pijąc kawę ze słodkimi syropami, bitą śmietaną lub o różnych ciekawych smakach, na przykład malinowym czy pistacjowym. Trzeba jednak uważać, ponieważ niektóre z takich napojów mogą okazać się niezwykle kaloryczne, a do tego z ogromną ilością cukru.

Ile cukru ma popularny napój z McDonald's?

W McDonald's pojawiła się nowość – jest to shake z kawą, czyli połączenie aksamitnego shake’a o smaku waniliowym i esencjonalnego espresso. Okazuje się, że ten napój budzi duże zainteresowanie wśród klientów McDonald's i cieszy się naprawdę sporą popularnością. Wzięła go „pod lupę” dietetyczka z „Centrm Respo”.

Shake wygląda nieźle, jak gęsta, mrożona kawa, ale to bardziej deser niż kawa, który może być częścią zdrowej diety, choć lepiej sięgać po niego rzadziej niż częściej, zwłaszcza jeśli planujecie odchudzanie. Jeden taki kubek to 320 kcal i 51 g cukrów prostych, czyli ponad 10 łyżeczek cukru – powiedziała.

Z uwagi na dużą zawartość cukru i wysoką kaloryczność nie jest to zdrowy napój, a więc lepiej postawić na bardziej dietetyczne alternatywy, zwłaszcza gdy często sięgamy po tego typu napoje.

Jeżeli masz ochotę na zimną kawę, lepiej postaw na zwykłą Iced Latte – powiedział Bartłomiej Szkutnik z kanału „Fit Recenzje”.

Jak zrobić zdrowszy napój kawowy?

Pamiętaj, że jeśli zależy ci na zdrowiu, to twoje codzienne wybory dotyczące odżywiania są naprawdę ważne. Owszem, raz na jakiś czas można sobie pozwolić na taką „chwilę przyjemności”, jednak bardzo istotne jest, by nie robić tego zbyt często. Zamiast kupować takiego kalorycznego shake’a z całą masą cukru, postaw na zdrowsze zamienniki, które będą zawierały go mniej, a do tego będą też mniej kaloryczne, ale bardziej sycące. Co więcej, smakują podobnie, a więc nadal zaspokoisz swoją potrzebę wypicia takiego kawowego, płynnego deseru. Możesz na przykład zrobić mrożoną kawę z mlekiem roślinnym, a do tego dodać daktyla lub banana i zblendować całość. Ten napój smakuje świetnie i jest naturalnie słodki. Pamiętaj też, by dorzucić kilka kostek lodu. Dla porównania – taki napój zawiera około 100 kcal i 10 g cukrów prostych.

Inną ciekawą alternatywą jest przyrządzenie smoothie białkowego z kakao. Wystarczy jedna szklanka mleka roślinnego, pół banana, jedna łyżka kakao i porcja białka, na przykład jogurtu greckiego lub odżywki białkowej. Całość również trzeba zblendować i dodać lód na koniec. Ten napój z kolei ma 159 kcal i 15 g cukrów prostych. Możesz spróbować przyrządzić też odchudzający napój kawowy z kardamonem.

Dlaczego należy ograniczać cukier?

Bardzo ważne jest, by zwracać uwagę na ilość spożywanego cukru. Jego nadmiar w diecie może prowadzić do różnego rodzaju chorób – sprzyja między innymi insulinooporności, cukrzycy typu 2, a także nadmiernemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Dieta bogata w cukier może powodować także choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie, stany zapalne i wysoki poziom trójglicerydów. Jest też główną przyczyną powstawania próchnicy, ponieważ bakterie w jamie ustnej przetwarzają cukry na kwasy, a to z kolei powoduje uszkodzenia szkliwa zębów. Nadmierne spożycie cukru może prowadzić też do niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Wysoki poziom cukru może również powodować stany zapalne w organizmie, a to z kolei może sprzyja powstawaniu też innych chorób przewlekłych. Przeczytaj również o innych pięciu powodach, przez które stracisz ochotę na cukier.

W Polsce średnie spożycie cukru wynosi około 40-50 kilogramów rocznie na osobę, co odpowiada około 110-140 gramom cukru na dzień. Tym czasem WHO zaleca, aby spożycie cukru wolnego nie przekraczało 10% całkowitego dziennego spożycia kalorii, co odpowiada mniej więcej 50 gramom (około 12 łyżeczek) cukru na dzień dla dorosłych – brzmi komunikat na stronie rządowej.

