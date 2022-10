Jak przechowywać ziemniaki, by długo były dobre do spożycia?

Czas, przez jaki ziemniaki pozostają świeże, zależy od kilku czynników, w tym od tego, jak są przechowywane i czy zostały ugotowane.

Jak zbierać ziemniaki, aby na długo zachowały swoje walory?

Aby ziemniaki długo zachowały świeżość, należy zadbać o nie już na etapie wykopków. Bulwy powinny być zbierane ostrożnie, by nie doszło do uszkodzeń. W innym przypadku może dojść do infekcji ziemniaków, mogą one również zacząć gnić. Warto też dokładnie oglądać wszystkie bulwy i od razu eliminować chore egzemplarze.

Ziemniakom należy zapewnić odpowiednie warunki. Właściwa wilgotność, zaciemnienie mogą przedłużyć ich świeżość.

Jak przygotować ziemniaki do długotrwałego przechowywania?

Ziemniaki przeznaczone do późniejszego spożycia wymagają dobrych warunków. Zdrowe ziemniaki muszą leżeć w pomieszczeniu, w którym jest właściwa wilgotność powietrza. W innym przypadku ziemniaki zielenieję lub pleśnieją, przez co stają się niezdatne do spożycia. Dojrzałe bulwy należy najpierw przejrzeć, a następnie włożyć do kosza lub skrzynki, w którym będą miały dostęp tlenu. Warto pamiętać, że tylko suche ziemniaki przetrwają przez dłuższy czas. Jeśli nasze ziemniaki są mokre, najpierw je wysuszmy.

Dlaczego właściwe przechowywanie ziemniaków jest ważne?

Przechowywanie ziemniaków w pomieszczeniu, które nie jest do tego dostosowane, skraca ich przydatność do spożycia. Miejsca, w których są składowane ziemniaki, nie mogą być ani zbyt nasłonecznione, ani zbyt wilgotne. Szkodliwa może być zarówno zbyt niska temperatura, jak i zbyt wysoka. Istotna jest zatem optymalna temperatura przechowywania oraz właściwa wilgotność powietrza. W ten sposób ziemniaki nie tylko na dłużej zachowują świeżość, ale również nie tracą swojego słodkiego smaku.

Odpowiednie miejsce do przechowywania ziemniaków

Właściwe miejsce do przechowywania ziemniaków to piwniczka lub spiżarnia, miejsce zacienione, do którego nie dociera zbyt długa ilość promieni słonecznych. Ziemniaków nie powinno przechowywać się w szafkach kuchennych, ponieważ pasuje tam zbyt wysoka temperatura. Właściwa temperatura przechowywania ziemniaków wynosi 5-7 stopni Celsjusza. Jeśli jest zbyt ciepło, ziemniaki szybko puszczają kiełki, stają się też miękkie i zwyczajnie niesmaczne. W zbyt ciepłym pomieszczeniu ziemniaki zielenieją. W zbyt zimnym z kolei mogą spleśnieć. Jeśli chcemy uniknąć pleśni, pamiętajmy, by odpowiednio przechowywać bulwy.

Jak przechowywać ziemniaki w piwnicy?

Jeśli dysponujemy piwniczką, mamy to szczęście, że możemy składować większe ilości ziemniaków. Najlepiej jest przechowywać je w skrzyniach lub w koszach, w których będą miały zapewniony dostęp tlenu i świeżego powietrza. W innym wypadku ziemniaki mogą zacząć gnić. Jeśli będziemy trzymać je w workach, ciężko będzie nam usuwać zgniłe bulwy, przez co większa część zbiorów może stać się nieprzydatna do spożycia.

Ile czasu ziemniaki są zdatne do spożycia?

Surowe ziemniaki są zdatne do spożycia od 1 tygodnia do kilku miesięcy, nawet do pół roku. Chłodniejsze temperatury, takie jak te obecne w spiżarniach lub piwnicach, pozwalają im przetrwać dłużej niż jest to możliwe w temperaturze pokojowej.

Po ugotowaniu ziemniaki można przechować do 4 dni w lodówce i rok w zamrażarce, chociaż jakość gotowanych tłuczonych ziemniaków obniża się z powodu zamrażania. Poniższa tabela przedstawia okres przydatności do spożycia różnych popularnych rodzajów ziemniaków, takich jak słodkie ziemniaki, ziemniaki typu russet, ziemniaki czerwone, fioletowe czy Yukon Gold

Jak długo przechowywać ziemniaki? Świeże (niska temperatura, ok. 10 st. C) Świeże (temp. pokojowa) Surowe (krojone, przechowywane w wodzie) Puree (w lodówce) Pieczone (w lodówce) Gotowane (w lodówce) Gotowane (w zamrażarce) 2-3 miesiące 1-2 tygodnie 24 godziny 3-4 dni 3-4 dni 3-4 dni 10-12 miesięcy

Ziemniaki są zepsute? Jak to stwierdzić?

Nawet jeśli masz na uwadze okres przydatności do spożycia, powinieneś nadal sprawdzać ziemniaki pod kątem oznak psucia się.

Całe świeże ziemniaki

Surowe ziemniaki powinny być twarde w dotyku z niepomarszczoną skórką wolną od dużych oczek, czarnych plam i innych przebarwień. Jeśli ziemniak stał się miękki, należy go wyrzucić.

Ziemniaki mają zapach ziemi lub orzechów, a zapach stęchlizny lub pleśni jest cechą charakterystyczną psucia się.

Czasami ziemniak może mieć skazy lub nadpsuty środek, którego nie widać z zewnątrz. Silny zapach ulatniający się z ziemniaka wyglądającego świeżo jest ostrzeżeniem, że wnętrze mogło zgnić lub zaczęło się psuć. Zawsze powinieneś pozbyć się źle pachnących ziemniaków.

Kiełkujące ziemniaki

Kiełki są znakiem psucia się ziemniaków. Tworzą się z „oczek” na ziemniakach, które są jedynie małymi guzkami lub wgłębieniami, w których wyrastają kiełki, a z nich nowe rośliny. Chociaż kiełki mogą wyglądać nieprzyjemnie, mówi się, że kiełkujące ziemniaki są nadal bezpieczne do spożycia, pod warunkiem usunięcia kiełków. Możesz to zrobić, po prostu odrywając je palcami.

Nie należy jeść kiełków, ponieważ zawierają one solaninę, chaconinę i inne toksyczne glikoalkaloidy. Związki te mogą powodować poważne działania niepożądane, w tym objawy neurologiczne i trawienne, takie jak bóle głowy, wymioty i biegunka. Toksyny te mogą również występować w dowolnej części ziemniaka, która ma zielonkawy odcień. Dlatego najlepiej odciąć wszystkie zielone części skóry lub miąższu, aby uniknąć zachorowania.

Jeśli twoje ziemniaki mają kiełki, najlepiej je jak najszybciej zjeść. Gdy kiełki rosną, pobierają cukry i składniki odżywcze z rośliny, powodując jej kurczenie się i utratę chrupkości.

Ziemniaki gotowane

Nie zawsze tak łatwo jest stwierdzić, kiedy ugotowane ziemniaki popsuły się. W niektórych przypadkach gotowane ziemniaki mają silny zapach lub widoczną pleśń, która wskazuje na psucie się. Jednak w innych przypadkach ta żywność może zawierać szkodliwe bakterie bez zauważalnych oznak.

Zwłaszcza po ugotowaniu ziemniaki stanowią żywność wysokiego ryzyka dla bakterii. Mogą powodować zatrucie pokarmowe. Dzieje się tak, ponieważ mają dużo wilgoci, są lekko kwaśne i zawierają trochę białka. Dlatego najlepiej zjeść je w ciągu 4 dni od gotowania i zawsze podgrzewać je do 74 °C, aby zabić wszelkie bakterie, które mogły się tam namnożyć.

Zagrożenia wynikające z jedzenia zepsutych ziemniaków

Zepsute ugotowane ziemniaki niosą ze sobą wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego. Po kilku dniach mogą zacząć gromadzić patogeny i bakterie, które mogą powodować choroby, takie jak salmonella, listeria, botulizm i zatrucie pokarmowe gronkowcami. Jeśli masz chorobę przenoszoną przez żywność, mogą wystąpić niektóre z objawów takich, jak gorączka, skurcze żołądka, bóle mięśni, nudności, wymioty, biegunka. W ciężkich przypadkach objawy te mogą powodować odwodnienie, hospitalizację, a nawet śmierć. Dlatego powinieneś wyrzucić wszystkie ugotowane ziemniaki, które są starsze niż 4 dni.

Ponadto, jeśli kiedykolwiek zauważysz pleśń na gotowanych ziemniakach, powinieneś natychmiast je usunąć. Pleśń może wyglądać jak puch lub kilka ciemnych punktów, które są brązowe, czarne, czerwone, białe lub niebieskawo-szare.

Najlepszy sposób przechowywania ziemniaków

Zwrócenie szczególnej uwagi na warunki przechowywania może pomóc ziemniakom, by dłużej pozostały zdatne do spożycia

Biorąc pod uwagę, że ciepłe temperatury i wilgotność sprzyjają kiełkowaniu, a wystawienie na działanie światła zwiększa szybkość tworzenia się toksyn glikoalkaloidowych, nie należy przechowywać surowych ziemniaków na stole lub na wolnym powietrzu. Trzymaj je w chłodnym, ciemnym, suchym miejscu, takim jak spiżarnia, piwnica lub szafka, która chroni przed światłem słonecznym.

Ponadto niegotowane ziemniaki najlepiej pozostawić w pojemniku – takim jak pudełko, otwarta miska lub perforowana torba – który pozwala na cyrkulację powietrza wokół bulw. Nigdy nie powinny być zamykane w hermetycznych torbach lub pojemnikach.

Chociaż niskie temperatury są idealne do przechowywania ziemniaków, świeżych ziemniaków nie należy nigdy przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Może to spowodować brązowienie i zmiękczenie, wyższą zawartość cukru, a nawet wzrost akryloamidów. Akryloamidy to związki powstające czasami w żywności skrobiowej po ich ugotowaniu w wysokich temperaturach – na przykład frytki lub chipsy ziemniaczane – i są klasyfikowane przez niektóre organizacje jako rakotwórcze.

Jeśli to możliwe, trzymaj ziemniaki oddzielnie od innych rodzajów produktów. Zminimalizuje to ich narażenie na gazy etylenowe, które mogą przyspieszyć kiełkowanie lub psucie się. Zasadniczo gotowane ziemniaki należy przechowywać w lodówce w temperaturze 4 °C lub niższej, natomiast ziemniaki mrożone należy przechowywać w temperaturze -18 °C.

