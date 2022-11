Zupa naleśnikowa. Szwabski przysmak na jesienne dni

Zupa naleśnikowa to tradycyjne danie pochodzące z Niemiec, a dokładniej z regionu Szwabii. W oryginale Flädlesuppe to wywar z mięsa wołowego i warzyw podany z naleśnikami. Co ciekawe, to zupa, która prawdopodobnie zrodziła się z tak modnej współcześnie idei zero waste. Początkowo nikt nie robił naleśników specjalnie do zupy. Wykorzystywano do niej ich resztki. Skrawki placków i te nieudane.

Zdrowa zupa dla każdego

Zupy są zdrowym elementem codziennej diety. W sezonie jesienno-zimowym dodatkowo rozgrzeją organizm. Sekretem zupy naleśnikowej są nie tyle same naleśniki, ile dobry bulion. Można wykorzystać dobry wywar mięsny lub w wersji wegetariańskiej esencjonalny wywar warzywny. Zdecydowanie odradzamy gotowe buliony z kostki.

Danie proste, ale efektowne

Naleśniki w zupie są ciekawą alternatywą dla makaronów. Wyglądają efektownie i można podać taką zupę na wykwintnym przyjęciu. W Niemczech jest podawana zarówno w domach, jak i w restauracjach. Sam rosół zadziała rozgrzewająco, a naleśnikowe paski lub ślimaki dostarczą energii na resztę dnia.

Przepis: Zupa naleśnikowa (Flädlesuppe) Zupa, która sprawdzi się na zwykły domowy obiad, jak i wykwintne przyjęcie. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 3 Składniki szklanka mąki

2 jajka

szklanka mleka

sól, cukier, gałka muszkatołowa

1 litr bulionu mięsnego lub warzywnego

olej do smażenia

pęczek szczypiorku Sposób przygotowania Przygotuj ciasto naleśnikoweZmieszaj na gładko mąkę, mleko, jajka. Dodaj szczyptę soli, odrobine cukru i gałki muszkatołowej. Usmaż naleśnikiRozgrzej niewielka ilość oleju na patelni. Wylewaj ciasto porcjami na patelnię i smaż cienkie naleśniki na złotobrązowy kolor. Pokrój naleśnikiNaleśniki możesz przygotować na dwa sposoby. Albo pokroić je w paski, albo zwinąć w ciasne rulony i pokroić na plastry. Przygotuj danieNaleśniki ułóż w miseczkach i zalej gorącym bulionem. Posyp świeżym szczypiorkiem. Zupa naleśnikowa – inne wariantyZupa świetnie smakuje z gotowanymi warzywami. Wystarczy je pokroić i ułożyć w talerzu razem z naleśnikami. Sprawdzą się tu warzywa takie jak marchewka, seler, czy pietruszka, ale też gotowana brukselka czy brokuł. Zamiast szczypiorku można dodać inne zioła, np. natkę pietruszki lub świeżą kolendrę. Charakteru zupie nada ząbek przeciśniętego przez praskę czosnku lub pół łyżeczki startego korzenia imbiru. Wystarczy czosnek lub imbir przed podaniem wrzucić do gorącego bulionu.

