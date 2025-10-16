Nie dodaję bułki do mielonych, tylko ten składnik. Kotlety są soczyste i nie tuczą

Uwielbiam kotlety mielone, ale te przysmaki potrafią mocno obciążyć żołądek. Zaczęłam więc szukać dla nich zdrowszej alternatywy. Czegoś, co będzie równie pyszne, ale jednocześnie lżejsze i mniej kaloryczne. Eksperymentowałam z różnymi recepturami. Wykorzystywałam rozmaite składniki i techniki kulinarne. Wreszcie trafiłam na idealny przepis. Pewnie nie uwierzysz, co dodaję do mięsa. Jest wyjątkowo soczyste, choć nie łączę go z namoczoną bułką. Inny produkt sprawdza się o niebo lepiej.

Co zrobić, by kotlety były fit i syciły na długo?

Najpierw zamień wieprzowinę na mięso z indyka. To znacznie zdrowszy i lepszy wybór. Obfituje w białko, ale jednocześnie dostarcza mniejszej liczby kalorii, co czyni je świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej. Ja do masy na mielone dorzucam jeszcze jeden nietypowy składnik – skyr. To dodatkowe źródło białka. Dzięki niemu kotlety zapewniają długie uczucie sytości, ale nie obciążają żołądka. Co więcej, jogurt sprawia, że stają się niezwykle soczyste i zyskują lekko kremową strukturę. Jeśli chcesz, by mielone były jeszcze bardziej „fit”, nie smaż ich. Upiecz przysmaki w piekarniku z odrobiną masła. Nie pochłoną dużych ilości tłuszczu, ale będą mieć złocistą i chrupiącą skórkę.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do masy na mielone również trochę zmielonych płatków owsianych i/lub ulubioną zieleninę (na przykład natkę pietruszki, koperek, szpinak czy kolendrę).

Przepis: Kotlety mielone w wersji fit

Składniki 1 kg mielonego indyka

3–4 łyżki naturalnego skyru

1 jajko

1 cebula

3 ząbki czosnku

pół łyżeczki soli

szczypta białego pieprzu Dodatkowo: 1–2 łyżki bułki tartej (opcjonalnie, jeśli masa jest zbyt luźna)

10 g masła na każdy kotlet Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i posiekaj drobno cebulę. Przeciśnij czosnek przez praskę. Łączenie składnikówDo mięsa dodaj skyr, jajko, czosnek, cebulę i przyprawy. Połącz wszystkie składniki w jednolitą masę. Jeśli jest zbyt luźna, dodaj odrobinę bułki tartej. Formowanie i pieczenie kotletówZ masy uformuj kotlety, ułóż je na blasze i na każdym połóż kawałek masła. Piecz w 190 stopniach przez 25–27 minut z termoobiegiem. Obróć je, gdy upłynie połowa wyznaczonego czasu.

Z czym podawać fit mielone?

Kotlety mielone w wersji fit są tak uniwersalne, że pasują niemal do wszystkiego. Warto podać kotlety z dodatkami, które podkreślą ich dietetyczny charakter. Najczęściej łączę je z klasyką w zdrowszym wydaniu, czyli gotowanymi ziemniakami lub purée z batatów, ale bez masła i śmietany, za to z odrobiną oliwy. Świetnie komponują się też z kaszami, szczególnie gryczaną niepaloną lub jaglaną. Są źródłem błonnika, który – podobnie jak białko – syci na długo i usprawnia pracę jelit. Jeśli zależy Ci na niższej kaloryczności posiłku, postaw na sałatki i surówki: z buraków, marchwi, białej kapusty albo ogórka z jogurtem.

