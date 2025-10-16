Nie dodaję bułki do mielonych, tylko ten składnik. Kotlety są soczyste i nie tuczą
Dodano: 
Kotlety na talerzu
Kotlety na talerzu
Kotlety mielone kojarzą się zwykle z ciężkimi i kalorycznymi przysmakami. Wystarczy jednak dokonać kilku prostych zmian w klasycznym przepisie, by przestały tuczyć, a zaczęły wspomagać odchudzanie. Warto dorzucić też do nich jeden nietypowy dodatek.

Uwielbiam kotlety mielone, ale te przysmaki potrafią mocno obciążyć żołądek. Zaczęłam więc szukać dla nich zdrowszej alternatywy. Czegoś, co będzie równie pyszne, ale jednocześnie lżejsze i mniej kaloryczne. Eksperymentowałam z różnymi recepturami. Wykorzystywałam rozmaite składniki i techniki kulinarne. Wreszcie trafiłam na idealny przepis. Pewnie nie uwierzysz, co dodaję do mięsa. Jest wyjątkowo soczyste, choć nie łączę go z namoczoną bułką. Inny produkt sprawdza się o niebo lepiej.

Co zrobić, by kotlety były fit i syciły na długo?

Najpierw zamień wieprzowinę na mięso z indyka. To znacznie zdrowszy i lepszy wybór. Obfituje w białko, ale jednocześnie dostarcza mniejszej liczby kalorii, co czyni je świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej. Ja do masy na mielone dorzucam jeszcze jeden nietypowy składnik – skyr. To dodatkowe źródło białka. Dzięki niemu kotlety zapewniają długie uczucie sytości, ale nie obciążają żołądka. Co więcej, jogurt sprawia, że stają się niezwykle soczyste i zyskują lekko kremową strukturę. Jeśli chcesz, by mielone były jeszcze bardziej „fit”, nie smaż ich. Upiecz przysmaki w piekarniku z odrobiną masła. Nie pochłoną dużych ilości tłuszczu, ale będą mieć złocistą i chrupiącą skórkę.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do masy na mielone również trochę zmielonych płatków owsianych i/lub ulubioną zieleninę (na przykład natkę pietruszki, koperek, szpinak czy kolendrę).

Przepis: Kotlety mielone w wersji fit

Świetnie smakują, sycą i nie obciążają żołądka.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
45 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
211 w każdej porcji

Składniki

  • 1 kg mielonego indyka
  • 3–4 łyżki naturalnego skyru
  • 1 jajko
  • 1 cebula
  • 3 ząbki czosnku
  • pół łyżeczki soli
  • szczypta białego pieprzu

Dodatkowo:

  • 1–2 łyżki bułki tartej (opcjonalnie, jeśli masa jest zbyt luźna)
  • 10 g masła na każdy kotlet

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówObierz i posiekaj drobno cebulę. Przeciśnij czosnek przez praskę.
  2. Łączenie składnikówDo mięsa dodaj skyr, jajko, czosnek, cebulę i przyprawy. Połącz wszystkie składniki w jednolitą masę. Jeśli jest zbyt luźna, dodaj odrobinę bułki tartej.
  3. Formowanie i pieczenie kotletówZ masy uformuj kotlety, ułóż je na blasze i na każdym połóż kawałek masła. Piecz w 190 stopniach przez 25–27 minut z termoobiegiem. Obróć je, gdy upłynie połowa wyznaczonego czasu.

Z czym podawać fit mielone?

Kotlety mielone w wersji fit są tak uniwersalne, że pasują niemal do wszystkiego. Warto podać kotlety z dodatkami, które podkreślą ich dietetyczny charakter. Najczęściej łączę je z klasyką w zdrowszym wydaniu, czyli gotowanymi ziemniakami lub purée z batatów, ale bez masła i śmietany, za to z odrobiną oliwy. Świetnie komponują się też z kaszami, szczególnie gryczaną niepaloną lub jaglaną. Są źródłem błonnika, który – podobnie jak białko – syci na długo i usprawnia pracę jelit. Jeśli zależy Ci na niższej kaloryczności posiłku, postaw na sałatki i surówki: z buraków, marchwi, białej kapusty albo ogórka z jogurtem.

