Przepis na te kluski dostałam w górskiej karczmie. Są szybkie i idealne nie tylko na piątkowy obiad

W piątki na obiad zazwyczaj wybieramy dania bezmięsne i najczęściej jest to po prostu ryba. To właśnie ona na stałe wpisała się już w jadłospis na koniec tygodnia. Jednak i ona może się po jakimś czasie znudzić, dlatego staram się przygotowywać różne potrawy w ten dzień. Żeby zachować postny charakter, ostatnio zrobiłam kluski ziemniaczane. Zamierzam to powtórzyć również w tym tygodniu. Przepis zdradziła mi kucharka z górskiej karczmy, gdzie jakiś czas temu zajadałam się tymi kluskami.

Jak zrobić kluski ziemniaczane? Prosty przepis

Warto nieco poeksperymentować i podać ziemniaki w nietypowej formie. Z łatwością przyrządzisz z nich pyszne kluski. Możesz je podawać na wiele sposobów. Większość osób wybiera wersję wytrawną, na przykład z podsmażoną cebulką. Jeśli nie pościsz w piątki, możesz dodać także podsmażony boczek. Idealnie smakują jednak również „na słodko” – ze śmietaną lub jogurtem naturalnym oraz odrobiną cukru. Do przygotowania tej potrawy będziesz potrzebować tylko czterech składników.

Przepis: Kluski z ziemniaków To prosty, sycący i naprawdę bardzo smaczny obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 307 w każdej porcji Składniki 0,5 kg ziemniaków – najlepiej mączystych

1 szklanka mąki

1 jajko

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce na drobnych oczkach. Możesz też użyć malaksera lub robota kuchennego. Starte ziemniaki przełóż na sitko o drobnych oczkach, postaw nad miską i pozostaw na kilka minut, aby nadmiar wody spłynął. Delikatnie przyciśnij masę do sitka łyżką, by wypuścić więcej wody. Łączenie składnikówDo miski przełóż odciśnięte ziemniaki, dodaj ½ szklanki mąki, jajko i sól. Wymieszaj składniki łyżką. Kiedy składniki się połączą, dodawaj stopniowo pozostałą mąkę. GotowanieZagotuj wodę w dużym garnku i lekko ją posól. Kiedy woda się zagotuje, nakładaj kluski łyżką do garnka. Poczekaj, aż kluski wypłyną na powierzchnię. Od tego momentu gotuj je dodatkową 1 minutę. Wyjmij kluski łyżką cedzakową i przełóż je na talerz.

Podczas robienia tych klusek mąkę dodawaj stopniowo, a po wymieszaniu ciasta sprawdź, czy odpowiada ci konsystencja. Jeśli lubisz bardziej zbite kluski, możesz dodać odrobinę więcej tego składnika.

Inne pomysły na postne potrawy

Jeśli masz ochotę na inne kluski, możesz zrobić też pyzy lub leniwe – czyli proste kluseczki z twarogu, mąki i jajek. Na piątkowy obiad możesz przygotować również wiele dań z klasycznym makaronem. Wystarczy, że zmieszasz go na przykład z pesto, czosnkiem i mozzarellą – i gotowe. Dobrym pomysłem jest też ugotowanie spaghetti aglio olio, czyli makaronu z oliwą, czosnkiem, chili i natką pietruszki.

Można także przygotować placki ziemniaczane, naleśniki z twarogiem albo jajka sadzone z ziemniakami i mizerią. Nie zapominaj też o zupach – na jesienny obiad idealny będzie krem z dyni z odrobiną imbiru. Świetnie sprawdzą się też takie klasyki jak pierogi ruskie, kotlety jajeczne, a także zapiekanka ziemniaczana z innymi warzywami.

