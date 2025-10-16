Ten zapomniany olej obniża cholesterol lepiej niż oliwa z oliwek. Badania mówią jasno

Hasło „zdrowy tłuszcz” zwykle przywodzi na myśl oliwę z oliwek, symbol śródziemnomorskiego stylu życia. Jednak w ostatnich latach eksperci coraz częściej zwracają uwagę na zupełnie inny produkt pozyskiwany w procesie tłoczenia na zimno nasion niepozornej i wciąż niedocenianej rośliny – lnicznika siewnego, znanej również jako lnianka lub rydz. Ten olej ma wiele prozdrowotnych właściwości i pod wieloma względami przewyższa nawet osławioną oliwę z oliwek. Badacze nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości.

Dlaczego olej rydzowy jest zdrowszy od oliwy z oliwek?

O przewadze oleju rydzowego nad oliwą z oliwek decyduje przede wszystkim korzystny profil kwasów tłuszczowych, a dokładniej mówiąc stosunek kwasów omega-3 do omega-6. Dzięki temu wspomniany tłuszcz wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości i lepiej wpływa na ludzki organizm. Wspominają o tym między innymi eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Małgorzata Dzięcioł oraz Juliusz Przysławski. Swoje spostrzeżenia zawarli w artykule pod tytułem „Ocena wartości odżywczej i aktywności biologicznej wybranych olejów roślinnych dostępnych na rynku polskim w kontekście profilaktyki chorób dietozależnych”:

Przypuszcza się, że z powodu dużej zawartości kwasu α-linolenowego, korzystnej proporcji pomiędzy kwasami z grupy n-3 i n-6, jak i również z powodu dużej zawartości związków fenolowych i tokoferoli olej rydzowy może wykazywać właściwości kardioprotekcyjne oraz korzystnie wpływać na profil lipidowy – czytamy w opracowaniu.

Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że spożywanie wskazanego tłuszczu przez minimum 6 tygodni (w ilości 30 ml na dobę) może zredukować stężenie „złego cholesterolu” średnio o 12,2 procent. Przyjmowanie oliwy z oliwek przyniosło mniej „spektakularne” efekty – spadek o 7,7 procent. Olej rydzowy pośrednio wspiera więc prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Olej rydzowy zawiera również więcej antyoksydantów. Te cenne związki chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne. Odgrywają też niezwykle istotną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, na przykład chorób nowotworowych.

Jak włączyć olej rydzowy do diety?

Olej rydzowy powinien być wykorzystywany jedynie „na zimno”, na przykład jako składnik sosów czy sałatek. Nie należy na nim smażyć. W wysokiej temperaturze traci swoje cenne właściwości i może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Należy go przechowywać w suchym, chłodnym oraz zacienionym miejscu (w ciemnej butelce).

Czytaj też:

Ten nowy twarożek z Lidla zaskoczył dietetyka. Skład bez zarzutu, ale czy warto go kupić?Czytaj też:

Zrób to szybkie śniadanie zamiast kanapek. Reguluje cukier i daje energię na cały dzień