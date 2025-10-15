Ciągle chorujesz i już masz dość? Dietetyk podpowiada: wirusy boją się tego składnika

Częste przeziębienia mogą świadczyć o osłabionej odporności organizmu. Zazwyczaj stawiamy wtedy na przyjmowanie leków lub naturalne metody, takie jak jedzenie czosnku, picie naparów z imbiru czy syropu z cebuli. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zwraca uwagę, że istnieje jeden pierwiastek, którego „boją się wirusy”, i to właśnie jego niedobór może odpowiadać za to, że często chorujemy.

Nieoczywista przyczyna częstych przeziębień

Niedobór cynku może być jedną z przyczyn, że często łapią nas infekcje i pomimo przechorowania potrafią wrócić w krótkim czasie – powiedział specjalista.

Jak wyjaśnił ekspert, jest to spowodowane tym, że cynk pobudza aktywność tymuliny, czyli hormonu, który jest uwalniany przez grasicę i którego zadaniem jest zwiększenie efektywności działania komórek układu odpornościowego, takich jak limfocyty i komórki NK. Zaznaczył on również, że mało osób wie o tym, że cynk blokuje pewne enzymy odpowiadające za namnażanie się wirusów.

Czyli jeśli zaczyna nam brakować cynku, to wtedy wirusy czują się bezkarne i zaczynają wręcz szaleć w naszym ciele – wyjaśnił.

U osób, które mają niski poziom cynku, obserwuje się nie tylko większą zapadalność na różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych, ale ich przebieg zwykle też jest cięższy. Specjalista dodał również, że literatura fachowa pokazuje, iż niskie spożycie cynku może osłabić nasz układ odpornościowy aż o 70 procent.

Jakie są objawy niedoboru cynku?

Cynk pełni wiele ważnych funkcji w organizmie, dlatego jego niedobór może się objawiać na kilka sposobów. Częstym objawem jest pogorszenie się kondycji skóry, włosów i paznokci. Poza obniżeniem odporności można także zaobserwować wolniejsze gojenie się ran. Mogą wystąpić też problemy ze strony układu nerwowego, takie jak:



zmęczenie,

apatia,

rozdrażnienie,

problemy z koncentracją.

Źródła cynku w pożywieniu

Źródłem cynku w diecie są przede wszystkim ostrygi, ale też mięso (szczególnie czerwone i podroby). Jest go sporo także w jajkach i serach żółtych. Jeśli chcesz zadbać o ten pierwiastek w swojej diecie, to spożywaj również pestki dyni, nasiona słonecznika, orzechy, ale również rośliny strączkowe czy pełnoziarniste produkty zbożowe. Suplementację cynku zaleca się głównie w przypadku stwierdzenia jego niedoboru. Zawsze warto skonsultować potrzebę suplementacji i dawkowanie z lekarzem, który zleci odpowiednie badania.

Czytaj też:

Po 50-tce jedz to codziennie. Ekspert ostrzega: niedobór może skrócić życie i osłabić pamięćCzytaj też:

Mięciutkie kluski babci Gieni skradną twoje serce. To smak dzieciństwa z 4 składników