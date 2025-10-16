Zrób to szybkie śniadanie zamiast kanapek. Reguluje cukier i daje energię na cały dzień

Zazwyczaj na śniadanie jemy kanapki lub owsiankę. Czasem na talerzu zagości też jajecznica. Okazuje się jednak, że jest wiele świetnych pomysłów na ten pierwszy posiłek w ciągu dnia z kaszą w roli głównej. Gdy byłam dzieckiem, moja mama przygotowywała kaszę mannę. Nie jestem jednak fanką tej potrawy, więc postanowiłam zrobić kaszę gryczaną z dodatkami.

Kasza gryczana w wersji śniadaniowej

Kasza gryczana jest jednym z najbardziej niedocenianych śniadaniowych dań. Możesz podać ją na wiele sposobów. Moim ulubionym jest wersja z suszonymi daktylami, orzechami i miodem. Całość możesz też posypać na przykład żurawiną. Dostarcza energii na długi czas, a do tego doskonale syci. Pomaga też utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi.

Przepis: Gryczanka To moje ulubione śniadanie na chłodne, jesienne poranki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 0.5 szklanki kaszy gryczanej niepalonej

150 ml wody

150 ml mleka roślinnego

5 suszonych daktyli

30 g orzechów włoskich

łyżka miodu

1.5 łyżki gorzkiego kakao

łyżka masła orzechowego

banan

szczypta soli Sposób przygotowania Gotowanie kaszyOpłucz kaszę, a następnie przelej do rondelka, zalej wodą i dodaj sól. Gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez około 15 minut. Mieszanie składnikówDrobno pokrój orzechy i daktyle. Dodaj je do kaszy, a także mleko roślinne, kakao i podgrzewaj do zagotowania, cały czas mieszając. Gryczankę przełóż do miseczki, dodaj banana, miód i masło orzechowe.

Pamiętaj, żeby opłukać kaszę gryczaną przed gotowaniem. Pozwala to usunąć nadmiar skrobi, który sprawia, że kasza jest kleista. Pomaga to uzyskać sypką konsystencję po ugotowaniu.

Jakie właściwości ma kasza gryczana?

Kasza gryczana jest świetnym źródłem pełnowartościowego białka roślinnego. Zawiera cenne aminokwasy egzogenne (lizynę, tryptofan), których organizm nie wytwarza samodzielnie. Do tego jest bogata w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i reguluje pracę jelit. Sprawia również, że dłużej nie odczuwamy głodu, co jest niezwykle istotne na przykład podczas odchudzania. Zawiera również witaminy z grupy B, które wspomagają działanie układu nerwowego, ale też odpornościowego, co jest szczególnie ważne o tej porze roku. Stanowi też świetne źródło magnezu, żelaza, potasu i cynku. Jej jedzenie wspiera układ krążenia i pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu.

Jeśli masz ochotę przygotować kaszę gryczaną na śniadanie w innej odsłonie, możesz dodać do niej na przykład twarożek, cynamon, czekoladę — dobrze smakuje też z miodem i owocami. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie naleśników z kaszą gryczaną, smakują naprawdę świetnie, a do tego nie będziesz potrzebować mleka, mąki i jajek.

