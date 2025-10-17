Masło za 3,99 zł i mleko „6 plus 6 gratis”. Takie okazje w Lidlu tylko jeden dzień

Żeby zaoszczędzić na codziennych zakupach spożywczych, warto korzystać z różnego rodzaju promocji. Oferuje je większość supermarketów. Wystarczy przeglądać takie gazetki promocyjne i z wyprzedzeniem planować zakup konkretnych produktów. Teraz w Lidlu, w naprawdę atrakcyjnej cenie, nabędziesz masło, ale też mleko. W ofercie znajdziesz również mięso, idealne na niedzielny obiad.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu tylko w sobotę (18.10.2025) dostaniesz masło ekstra 82% marki „Pilos” w naprawdę świetnej cenie. Po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji kupisz je aż o 42 procent taniej, a więc niemal o połowę. Oznacza to, że za kostkę masła zapłacisz tylko 3 zł 99 gr zamiast 6 zł 99 gr. Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na kupon. Zwróć też uwagę na to, że na zrobienie zakupów masz tylko jeden dzień, więc warto się pospieszyć. Jeżeli z kolei nie potrzebujesz teraz masła, to bez problemu możesz je też zamrozić.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Jeśli już wybierzesz się na zakupy do tego supermarketu, włóż do koszyka też zapas mleka. Mleko UHT 3,2% marki „Pilos” kupisz w ramach oferty „6 plus 6 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie 6 opakowań kolejne 6 dostaniesz całkowicie za darmo. Limit to 6 opakowań gratis na kupon. Pamiętaj też, że takie mleko można przechowywać nawet przez kilka miesięcy poza lodówką. Warunkiem jest jednak to, żeby nie było ono otwarte.

Warto kupić także mięso w świetnej cenie. Polski kurczak (biesiadny, 1 kilogram) marki „Rzeźnik” będzie kosztować tylko 9 zł 99 gr zamiast 15 zł 99 gr, a więc naprawdę się opłaca. Obowiązuje limit 7 kg na kupon. Śmiało możesz też kupić mięso „na zapas” i po prostu je zamrozić. Z pewnością przyda ci się, gdy nie będziesz mieć pomysłu na obiad lub nie będziesz mieć czasu, żeby zrobić zakupy.

Pamiętaj, żeby się spieszyć z zakupami, ponieważ wszystkie promocje trwają tylko przez jeden dzień, czyli sobotę (18 października).

