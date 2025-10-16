Od dzisiaj w Biedronce „5 plus 5 gratis”. Duże limity tylko przez kilka dni. Co jeszcze w nowej gazetce?

W większości polskich domów zużywa się duże ilości podstawowych produktów spożywczych, takich jak między innymi masło, mleko czy cukier. Są one niezbędne do przygotowania wielu potraw czy wypieków. Warto więc kupować je na różnego rodzaju promocjach — można wtedy sporo zaoszczędzić. Dobrym pomysłem jest wybranie się do Biedronki w ciągu najbliższych dni, ponieważ czekają tam na ciebie świetne oferty właśnie na te produkty.

Tanie masło w Biedronce

Od czwartku do soboty (16–18 października) masło ekstra polskie marki „Mlekovita” kupisz w ramach promocji „4 plus 2 gratis”. Oznacza to, że kupując cztery opakowania, kolejne dwa dostaniesz całkowicie za darmo. Obowiązuje jednak limit dzienny — jest to 6 sztuk (maksymalnie dwie gratis). Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne. Żeby skorzystać z tej oferty, trzeba być posiadaczem karty Moja Biedronka.

Śmiało możesz zrobić większe zapasy masła i po prostu je zamrozić. Najlepiej zrobić to w oryginalnym opakowaniu lub szczelnie owinięte w folię aluminiową. W ten sposób może być przechowywane nawet przez kilka miesięcy. Aby rozmrozić masło, najlepiej przełożyć je do lodówki na kilka godzin lub na całą noc.

Co jeszcze kupić w Biedronce?

Warto kupić także cukier biały (1 kilogram) marki: Sweet Family, Diamant, Polski Cukier, Królewski. Przy zakupie trzech sztuk zapłacisz tylko 1 zł 99 gr (zamiast 2 zł 89 gr). Ta cena obowiązuje w dniach 16–18 października. Limit dzienny to 9 sztuk. Może być jednak jeszcze taniej, ponieważ od 17 do 18 października kilogram cukru dostaniesz tylko za 1 zł 45 gr przy zakupie 10 sztuk, w ramach oferty „5 plus 5 gratis”. Limit dzienny to 10 sztuk.

Od czwartku do soboty w świetnej cenie dostaniesz również mleko UHT 3,2% Wypasione marki „Mlekovita”. Nabędziesz je w ramach promocji „3 plus 3 gratis”. Każda z 6 sztuk w promocyjnej cenie będzie kosztować tylko 2 zł 25 gr zamiast 4 zł 49 gr. Limit dzienny to 12 sztuk na kartę Moja Biedronka. Pamiętaj, że dopóki takie mleko nie jest otwarte, nie musisz przechowywać go w lodówce.

