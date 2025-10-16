To najszybsze rogaliki, jakie znam. 5 minut pracy, a resztę robi za mnie piekarnik

Szybkie domowe desery to świetne rozwiązanie, gdy mamy ochotę na coś słodkiego, ale brakuje nam czasu na to, by spędzić kilka godzin w kuchni. Dobrym pomysłem jest przygotowanie wtedy na przykład musu czekoladowego lub owocowego koktajlu. Genialnie sprawdzają się też wypieki z gotowego ciasta francuskiego. Ja postanowiłam zrobić ostatnio w ten sposób rogaliki i wyszły naprawdę pyszne.

Jak zrobić szybkie rogaliki z ciasta francuskiego? Przepis

Przygotowanie rogalików według tradycyjnego przepisu zajmuje niestety trochę czasu, a do tego jest dość pracochłonne. Ten wypiek możesz jednak zrobić z gotowego ciasta francuskiego. Bez problemu dostaniesz je w każdym większym supermarkecie. Wystarczy je pociąć, nadziać dżemem lub czekoladą, zawinąć, upiec i gotowe.

Przepis: Rogaliki z ciasta francuskiego Jeśli raz zrobisz te rogaliki, będziesz je piec naprawdę bardzo często. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 229 w każdej porcji Składniki 1 gotowe ciasto francuskie

ulubiony dżem (np. truskawkowy)

1 jajko (do posmarowania) opcjonalnie: cukier puder do posypania Sposób przygotowania Zawijanie rogalikówRozwiń ciasto i pokrój je wzdłuż na paski, a następnie w poprzek tak, by powstały trójkąty. Na każdy trójkąt nałóż niewielką łyżeczkę dżemu u podstawy. Zwiń trójkąty w rogaliki, zaczynając od szerokiej podstawy w stronę wierzchołka. Przełóż rogaliki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Posmaruj wierzch rogalików roztrzepanym jajkiem Pieczenie rogalikówRozgrzej piekarnik do 200°C (góra-dół) lub 180°C z termoobiegiem. Piecz przez około 15 minut, aż będą złociste. Po upieczeniu możesz je posypać cukrem pudrem.

Przed upieczeniem rogaliki posmaruj roztrzepanym jajkiem. Zapewni im to połysk oraz apetyczny kolor. Możesz użyć też mleka lub śmietanki — efekt będzie bardziej delikatny. Dobrze sprawdzi się też rozpuszczone masło. Użyj do tego silikonowego pędzelka, by równomiernie rozprowadzić całość.

Jak pokroić ciasto na rogaliki?

Tak naprawdę najbardziej skomplikowanym elementem przygotowania tych rogalików jest odpowiednie pokrojenie ciasta. Będzie to problematyczne zwłaszcza dla osób, które będą robić je po raz pierwszy. Przede wszystkim pamiętaj, by wyciągnąć ciasto francuskie z lodówki około 15 minut przed rozpoczęciem pracy. W ten sposób będzie bardziej plastyczne. Rozłóż ciasto i podziel je na równe pasy wzdłuż jego długości. Następnie przetnij je w poprzek, tworząc kształtne trójkąty.

Podstawa trójkąta musi być odpowiednio szeroka, by zmieściło się w niej nadzienie. Z kolei wierzchołek trójkąta powinien być dość ostry, ponieważ ułatwi to zawijanie. Pamiętaj, że im równiejsze będą trójkąty, tym bardziej estetyczne wyjdą rogaliki. Na koniec delikatnie zawiń ciasto w stronę wierzchołka, tworząc kształt rogalika.

