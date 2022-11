Pijesz gorącą herbatę albo kawę? Uważaj, to powoduje groźny nowotwór

„Praktycznie każdy z nas lubi gorącą kawę lub herbatę. Jednak okazuje się, że spożywanie tychże napojów o zbyt wysokiej temperaturze może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i sprzyjać rozwojowi raka przełyku” – napisał na Instagramie Dawid Polak, biotechnolog i popularyzator nauki, znany jako @biotech.geek.

1300 nowych przypadków raka przełyku rocznie

Dawid Polak przypomniał też statystyki dotyczące raka przełyku. To, jak napisał, ósmy najczęściej występujący nowotwór na świecie, który każdego roku zabija ok. 400 tys. osób. Jak wskazują eksperci Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), globalne obciążenie rakiem przełyku wzrośnie o ponad 50 proc. w latach 2020-2040. W Polsce w ciągu roku rozpoznaje się ok. 1300 nowych przypadków raka przełyku.

instagram

Już w 2016 Światowa Agencja Badań nad Rakiem (wyspecjalizowaną w tej tematyce agencja WHO) opublikowała dokument, w którym stwierdzono, że picie bardzo gorących napojów jest "prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi".

Zespół ekspertów z całego świata stwierdził, że spożywanie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni Celsjusza może powodować u ludzi wzrost zachorowań na raka przełyku. Picie herbaty, kawy lub innych gorących napojów może powodować oparzenia przełyku, co z kolei ma zwiększać ryzyko zachorowania na raka.

Czy należy zrezygnować z picia kawy i herbaty?

Specjaliści zgodnie przypominają, że mimo wszystko gorące napoje nie są głównym czynnikiem rozwoju raka przełyku. Wciąż o wiele większym zagrożeniem jest chociażby palenie tytoniu. Jak podkreśla Dawid Polak – herbata i kawa pita w odpowiedniej temperaturze ma wiele korzyści dla naszego zdrowia. Dlatego absolutnie z nich nie rezygnuj!

Czytaj też:

Skutki uboczne zielonej herbaty. Czy jej nadmiar może szkodzić?Czytaj też:

Każda ilość alkoholu szkodzi. Sprawdź, jakie nowotwory możesz sobie zafundować