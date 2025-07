Pijesz wodę gazowaną? Zobacz, jak działa na twoje ciało. Ekspert mówi wprost

Każdy powinien pamiętać o odpowiednim nawadnianiu w upalne dni, ale nie tylko wtedy – jest to ważne zawsze, niezależnie od pogody. Najczęściej wybieramy klasyczną wodę mineralną, jednak część osób woli pić wodę gazowaną. Czy jest ona jednak zdrowa i sięganie po nią to dobry wybór? Tę kwestię wyjaśniła dietetyczka z kanału na YouTube „Dietetyk Nie Na Żarty”.

Czy woda gazowana jest niezdrowa?

Jak wyjaśnia ekspertka – woda gazowana nawadnia tak samo, jak woda niegazowana. Mit o tym, że woda gazowana jest niezdrowa wziął się prawdopodobnie ze skojarzenia ze słodzonymi gazowanymi napojami. I choć nie można jej określić jako szkodzącej, to niektórzy rzeczywiście nie powinni po nią sięgać.

Faktycznie woda gazowana może u niektórych osób powodować zgagę, ból brzucha czy gazy – powiedziała.

Picie wody gazowanej może sprawiać problem u części pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Jeśli więc po spożyciu takiej wody boli cię brzuch, to raczej nie powinieneś jej pić. Ale jeśli jesteś zdrowy, to nie ma żadnego problemu – powiedziała.

Dietetyczka zauważyła, że po wodzie gazowanej niektóre osoby odczuwają mniejsze pragnienie. Może pojawić się wtedy myśl, że przez to zwiększa się ryzyko odwodnienia. To również „pod lupę” wzięła ekspertka, radząc, co zrobić w takiej sytuacji.

Żeby sprawdzić, czy jesteś dobrze nawodniony, zwróć uwagę na kolor swojego moczu. Jeśli jest jasny, słomkowy, to śmiało pij wodę gazowaną – podsumowała specjalistka.

Jasny kolor moczu jest oznaką dobrego nawodnienia. Z kolei ciemny kolor moczu (w odcieniu bursztynowym) może świadczyć o odwodnieniu organizmu. Trzeba jednak też pamiętać o tym, że przezroczysty kolor moczu może być oznaką nadmiernego nawodnienia, co również nie jest zdrowe.

Ile wody dziennie należy pić?

W czasie upałów szalenie istotne jest, żeby pić odpowiednią ilość wody. Przez wysokie temperatury organizm traci jej więcej, a przez to może dojść do odwodnienia. Regularne nawadnianie wspiera prawidłową pracę różnych narządów, wpływa na nasze samopoczucie, a do tego działa na termoregulację ciała (niezwykle istotną w cieplejsze dni). Jak podaje Ministerstwo Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – zdrowy, dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów dziennie. Przyjmuje się, że na każdy kilogram masy ciała powinno należy wypijać około 0,02 litra wody. W czasie intensywnego wysiłku lub upałów wskazane jednak jest, by pić nawet 4-5 litrów wody na dobę.

Poza tym, że picie wody zapobiega odwodnieniu, to korzystnie wpływa też na inne aspekty, między innymi zapewnia jędrność i gładkość naszej skórze, pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację, zapobiega zaparciom, ale też poprzez produkcję moczu usuwa zbędne produkty przemiany materii. Jeśli jesteś fanem „wody z bąbelkami”, to koniecznie zobacz, jaka woda gazowana z Biedronki jest najlepsza.

