Najlepszy chleb z Lidla? Dietetyk nie ma najmniejszych wątpliwości: „ten naprawdę odżywia”

Oferta Lidla obfituje w różne rodzaje pieczywa. Sklepowe półki „uginają się” od bochenków, bułek, bagietek etc. Większość z nich nie cieszy się dużym uznaniem dietetyków. Z jednym wyjątkiem. Wśród wielu produktów kiepskiej jakości znaleźć można bowiem prawdziwą „perełkę”, która jest zdrowa, a zarazem bardzo smaczna. Sprawdź, czy masz ją u siebie w domu, a jeśli nie to zapakuj do koszyka podczas następnych zakupów.

Jakie pieczywo w Lidlu jest najlepsze?

Dietetyk Bartek Szemraj bez wahania wskazał swój „numer jeden”. To chleb żytni na zakwasie (100 procent). Ma krótki i prosty skład, który obejmuje tylko mąkę żytnią, zakwas, wodę oraz sól. Nie zawiera dodatku cukru, drożdży, wzmacniaczy smaku i konserwantów. Poza tym ma niski indeks glikemiczny (IG). Jego spożycie nie powoduje nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi. Organizm wchłania zawarte w nim cukry stopniowo, co przekłada się na dłuższe uczucie sytości po posiłku. Przeprowadzone badania wskazują, że dieta obfitująca w produkty o niskim IG może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu schorzeń cywilizacyjnych, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, choroby sercowo-naczyniowe czy otyłość.

To jest pieczywo, które naprawdę odżywia [...] Ma dużo błonnika. Działa korzystnie między innymi na florę bakteryjną jelit – podkreśla Bartek Szmeraj.

Błonnik stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii bytujących w układzie pokarmowym. Wspomaga produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (między innymi kwasu masłowego). Odgrywają one niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspierają regenerację komórek jelit (kolonocytów). Pomagają w utrzymaniu integralności bariery jelitowej. Wykazują też działanie przeciwzapalne.

Inne polecane pieczywo z Lidla

Zdaniem dietetyka Bartka Szmeraja dobrym wyborem będzie też chleb fiński bio. Jego skład – jak zaznacza ekspert – jest oparty na pełnym ziarnie żyta. Nie zawiera dodatków technologicznych. Ma relatywnie krótki termin przydatności do spożycia. Trzecim polecanym przez eksperta rodzajem pieczywa jest chleb pełen ziaren z zakwasem.

Priorytetem powinno być to, żeby szukać [pieczywa – przyp. red] z krótkim składem, na mące żytniej albo pełnoziarnistej, a nie pszennej. Należy raczej unikać tych produktów, które mają w składzie emulgatory, barwniki, syropy glukozowe, mąkę sojową [...] I koniecznie moim zdaniem warunek numer jeden – trzeba zwrócić uwagę na fermentację zakwasową. To jest gwarancja lepszej strawności pieczywa – podsumowuje ekspert.

