Skutki uboczne zielonej herbaty. Czy jej nadmiar może szkodzić?

Zielona herbata jest zdrowa, ale nie znaczy to, że możemy zastąpić nią inne napoje. Optymalna ilość zielonej herbaty dla dorosłej, zdrowej i racjonalnie odżywiającej się osoby to dwie lub trzy filiżanki. Pijąc zieloną herbatę w większej ilości, powinniśmy spodziewać się wystąpienia skutków ubocznych, które związane są m.in. z dostarczaniem do organizmu zbyt dużej dawki kofeiny.

Co to jest zielona herbata?

Zielona herbata to napój, który pochodzi z Chin. Zieloną herbatę parzy się z liści chińskiego drzewa o nazwie Camellia sinus. Jest bardzo zdrowa, bogata w przeciwutleniacze i antyoksydanty, zawiera znacznie więcej substancji odżywczych niż inne rodzaje herbat.

Właściwości zielonej herbaty

Zielona herbata:

oczyszcza organizm z toksyn ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy

wspomaga koncentrację i sprawność umysłową ze względu na zawartość kofeiny

wspiera metabolizm i utrudnia wchłanianie tłuszczu

zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych (katechiny zawarte w zielonej herbacie należą do flawonoidów, a zatem antyoksydantów)

Zielona herbata – korzyści zdrowotne

Zielona herbata jest napojem, który może dostarczyć dużą ilość antyoksydantów. Dostarcza silnych przeciwutleniaczy, dzięki czemu wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn, a także wspomaga odporność organizmu. Co więcej, witaminy zawarte w zielonej herbacie dostarczają składników odżywczych, dzięki czemu wpływają na pracę układu immunologicznego, metabolizm wątroby, a nawet na sprawność umysłową.

Zielona herbata zwiększa aktywność enzymów, wspomagających utratę tkanki tłuszczowej, dlatego może przyczynić się do redukcji masy ciała. Ważny jest również pozytywny wpływ zielonej herbaty na procesy starzenia – liście chińskiej rośliny korzystnie wpływają na wygląd skóry, dzięki czemu opóźniają proces starzenia.

Zalety picia zielonej herbaty

Zielona herbata jest napojem, który słynie z prozdrowotnych właściwości. Choć w sklepach znajdziemy zieloną herbatę pod różną postacią np. saszetek do zaparzania, granulek i suszonych liści, to nie każdy z nich cechują takie samo działanie. Dietetycy polecają przede wszystkim liściastą herbatę zieloną ze względu na jej najwyższą jakość. Zielone herbaty różnią się także zawartością prozdrowotnie działających związków, smakiem oraz pochodzeniem.

Zielona herbata jest jednym z ulubionych napojów Japończyków; uważa się, że to m.in. dzięki niej naród ten cieszy się dobrym zdrowiem i długowiecznością. W tradycyjnej Medycynie Wschodu zielona herbata stosowana jest w celu leczenia wielu schorzeń. Spożywana z umiarem, pozytywnie wpływa na układ krążenia, redukuje ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, obniża poziom złego cholesterolu, zapobiega zakrzepicy, a także dba o nasz wygląd zewnętrzny. Prawidłowo przygotowany napój dostarcza do naszego organizmu m.in.:

naturalne antyoksydanty,

polifenole,

garbniki,

katechiny,

alkaloidy,

witaminy,

minerały,

teinę.

Czy zielona herbata pobudza?

Zielona herbata wykazuje działanie pobudzające. Kofeina zawarta w zielonej herbacie działa silniej niż w kawie, a właściwości pobudzające po wypiciu napoju pojawiają się później. Kofeina uwalnia się stopniowo, ale wpływa na sprawność umysłową, wspomaga koncentrację i proces logicznego myślenia. Zielona herbata zawiera ok. 25-35 mg kofeiny, co oznacza, że jest jej mniej niż w kawie.

Mimo że liście zielonej herbaty zawierają kofeinę, napój ten może działać również wyciszająco. Aby skorzystać z właściwości uspokajających cudownego napoju, trzeba wiedzieć, jak parzyć zieloną herbatę. Jeśli chcemy się wyciszyć, powinniśmy parzyć ją długo, co najmniej przez 5 minut. Krótki proces parzenia wywoła przeciwny efekt i i zadziała na nas pobudzająco. Co ciekawe, dużo silniej zadziałają liście z pierwszego parzenia, które zawierają aż 90 procent kofeiny.

Zielona herbata i jej właściwości antynowotworowe

Zielona herbata zmniejsza ryzyko nowotworów. Dzięki swoim właściwościom detoksykującym i oczyszczającym organizm, a także dzięki dużej ilości przeciwutleniaczy, zielona herbata wspomaga naturalne procesy obronne ciała i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. Jak wynika z obiecujących badań, może również obniżać ryzyko raka jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego.

Ciemna strona zielonej herbaty

Regularne picie zielonej herbaty, zwłaszcza dużych jej ilości, może mieć skutki uboczne. Mimo że zielona herbata wspiera procesy obronne ciała i korzystnie oddziałuje na odporność komórek, jej nadmiar w diecie może powodować problemy żołądkowe. Dodatkowo, częste picie zielonej herbaty może utrudniać wchłanianie żelaza, co zwiększa ryzyko rozwoju anemii.

Zielona herbata wypijana zbyt często prowadzi także do nadmiernego wypłukiwania wapnia z organizmu, przez co układ kostny ulega osłabieniu. Nie powinny jej pić szczególnie kobiety w czasie menopauzy, kiedy ryzyko rozwoju osteoporozy i tak jest duże.

Zielona herbata oddziałuje również na pracę układu nerwowego. Skutkiem ubocznym spożywania zbyt dużych ilości naparu może być uczucie niepokoju, nerwowość, bezsenność czy zaburzenia snu.

Z picia chińskiego naparu powinny zrezygnować osoby cierpiące na choroby serca. Zbyt częste sięganie po zieloną herbatę może zakończyć się wzrostem ciśnienia krwi, dlatego jest ona niewskazana dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Zielonej herbaty nie powinny pić kobiety w ciąży, ponieważ zwiększa ryzyko poronienia, a także rozwoju poważnych wad u płodu.

Skutki uboczne przedawkowania zielonej herbaty

Ważne: zielona herbata wchodzi w interakcje z lekami! Nie należy łączyć jej m.in. z farmaceutykami, które stosowane są w leczeniu schorzeń neurologicznych i nadciśnienia. Nigdy nie należy popijać leków i suplementów diety zieloną herbatą!

1. Nadmierne pobudzenie

Znajdująca się w zielonej herbacie teina jest mieszaniną soli kofeiny oraz innych związków, co sprawia, że zielona herbata powoduje przypływ energii. Teina działa wolniej niż kofeina, jednak jej nadmiar w organizmie powoduje takie same skutki uboczne, jak w przypadku przedawkowania kawy. Nadmiar teiny w organizmie powoduje nadmierne pobudzenie, niepokój oraz może nasilać dolegliwości związane z nadmiernym obciążeniem organizmu stresem i szybkim tempem życia. Spożywanie kilku filiżanek zielonej herbaty dziennie prowadzi do:

kłopotów z zasypianiem,

skoków ciśnienia tętniczego,

zaburzeń rytmu serca,

drżenia rąk,

problemów z koncentracją,

nasilenia objawów depresji i nerwicy,

rozdrażnienia.

Ważne: sole kofeiny z zielonej herbaty są szkodliwe dla kobiet ciężarnych i matek karmiących, dzieci, młodzieży w okresie dojrzewania, a także seniorów. Spożywanie zielonej herbaty przez osoby przewlekle chore powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

2. Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych

Znajdujące się w zielonej herbacie katechiny utrudniają wchłanianie żelaza z pożywienia, a także wypłukują z organizmu magnez, potas i wapń. Zielona herbata słynie z odchudzającego działania, dlatego na zaburzenia wchłaniania związków odżywczych narażone są przede wszystkim osoby stosujące ubogą w składniki odżywcze dietę oraz osoby spożywające ten napój do posiłków.

3. Ból brzucha i problemy trawienne

Zielona herbata może podrażniać żołądek oraz powodować różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jej przedawkowanie objawia się m.in. bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, a także zaburzeniami rytmu wypróżnień.

4. Nasilenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego

Osoby cierpiące na refluks oraz zgagę powinny zachować szczególną ostrożność, jeżeli chodzi o ilość wypijanych filiżanek zielonej herbaty. Nie należy sięgać po nią w nadmiarze oraz pić naparu na pusty żołądek. W okresie nasilenia objawów choroby trzeba całkowicie zrezygnować z picia wszystkich rodzajów herbaty oraz kawy.

5. Wzrost ciśnienia tętniczego krwi

Zbyt duża ilość zielonej herbaty szkodzi nie tylko osobom chorym na nadciśnienie. Nadmiar zielonej herbaty powoduje skoki ciśnienia tętniczego, które objawiają się m.in. bólem głowy, szumem usznym, uczuciem zmęczenia i niepokoju.

