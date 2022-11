Niebezpieczne substancje w tabletkach na erekcję. GIS wycofuje całą partię produktu

Jak podaje centrala Głównego Inspektora Sanitarnego, W próbce suplementu diety BOSS Energy wyprodukowanego przez Bio&Pharma stwierdzono obecność syldenafilu i tadalafilu. Co to oznacza dla konsumentów?

Syldenafil i tadalafil w suplementacj diety – zagrożenie dla zdrowia

Syldenafil to organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym. Należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Substancja może wywołać skutki uboczne w organizmie. Jego zażycie może się skończyć reakcją alergiczną, a także spowodować zawroty głowy, trudności w oddychaniu, obrzęki oraz świszczący oddech. Wystąpić mogą też dolegliwości bólowe, zwłaszcza klatki piersiowej i głowy.

Tadalafil to organiczny związek chemiczny, lek przeznaczony dla mężczyzn z zaburzeniem erekcji. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej tadalafil pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.

Substancje te nie mogą występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na ich działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.



Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: BOSS Energy, Suplement diety

Numer partii: 0935

Data minimalnej trwałości: 18/06/2025

Producent: Bio&Pharma, 207 Regent Street, 3rd Floor, Londyn, W1B 3HH

Dystrybutor: Boss of Toys A. Niewadzi, M.Kołbuk S.C., Kaźmierów 8B, 96-500 Sochaczew

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Podjęto działania kontrolne

Dystrybutor zadeklarował, że w dniu 10 listopada 2022 kontrahenci firmy Boss of Toys Sp. z o.o. zostaną poinformowani o wstrzymaniu sprzedaży suplementu Boss Energy, nr partii 0935, jak również o konieczności zaprzestania sprzedaży ww. suplementu do czasu wyjaśnienia sprawy. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Czytaj też:

Co naprawdę jest w suplementach? Sprawdzą to naukowcy z RzeszowaCzytaj też:

Nie masz ochoty na seks? Włącz do swojej diety te produkty