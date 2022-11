O której najlepiej wypić pierwszą kawę? Odpowiedź może zaskoczyć

Jeśli nie chcemy czuć się senni, to z wypiciem pierwszej kawy trzeba poczekać. Najlepiej sięgnąć po nią godzinę, a nawet 90 minut po przebudzeniu – doradzają lekarze. Za uczucie senności odpowiada, gromadząca się w mózgu adenozyna. Kofeina zawarta w kawie obniża aktywność jej działania, może jednak sprawić, że będziemy czuć się rozbici.

Wyjdź na świeże powietrze!

Nawet krótki, 5-minutowy spacer pobudzi wytwarzanie dopaminy i rozbudzi cię z rana. To także naturalny zastrzyk kortyzolu dla organizmu. Nie należy zwlekać ze spacerem, zamiast wypicia pierwszej filiżanki kawy, lepiej wyjść na spacer – uważa dr Andrew Huberman, neurobiolog z Uniwersytetu Stanforda w USA.

„Żeby uniknąć problemów z poranną sennością, lepiej udać się na zewnątrz niedługo po przebudzeniu” – wskazuje ekspert.

Weź rano prysznic!

Poranny prysznic orzeźwia, więc jeśli trudno ci się obudzić rano, jest dla ciebie idealnym wyborem. Najlepiej, jeśli będzie to zimny prysznic. Pozwoli ci szybciej się obudzić, doda energii i spowoduje, że będziesz szybciej gotowy do działania. Dzieje się tak dlatego, że na skutek działania wody przyspiesza akcja serca, a oddech staje się szybszy i głębszy. Zimny prysznic poprawia cyrkulację krwi, zapobiega nadciśnieniu i stwardnieniu tętnic. Polewając nogi od dołu do góry, zmniejszysz ryzyko obrzęków, pajączków i zakrzepicy. Zimna woda stymuluje też układ odpornościowy, który aktywnie walczy z wirusami i bakteriami atakującymi organizm.

Gimnastykuj się!

Rozruszanie się rano ma pozytywny wpływ na nasz dzień, pobudza krążenie krwi i pomaga rozciągnąć ciało. Jeśli nie chcesz zniechęcić się do porannych ćwiczeń, zacznij od krótkich treningów. Na dobry początek wystarczą nawet 15-minutowe ćwiczenia ruchowe lub spacer. Po tygodniu można zwiększyć długość ćwiczeń o kolejne 5 lub 10 minut, aż dojdziesz do sesji trwającej godzinę. Aktywność fizyczna pobudza też wydzielanie endorfin, które zapewniają dodatkowy zastrzyk energii. Po dobrze wykonanym treningu zyskamy więc motywację do dalszych działań zaplanowanych na cały dzień.

Warto pamiętać, by ćwiczeń nie zaczynać od wykonywania gwałtownych ruchów, a stopniowo rozgrzewać mięśnie – doradzają eksperci.

