Nigdy nie jedz tych produktów po upływie terminu ważności! Dowiedz się, czym to grozi

Większość z nas nie zwraca uwagi na różnicę pomiędzy „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”. Istnieje grupa produktów, które można spożywać po terminie. Sól, cukier, mąka, makaron, ryż, kawa i herbata nadają się do spożycia nawet rok po przekroczeniu daty ważności. Czekoladę, olej, masło orzechowe i płatki kukurydziane możemy jeść jeszcze przez dwa miesiące po terminie – wskazują specjaliści. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z produktami, na których opakowaniach widnieje napis: „należy spożyć do”. Tych produktów nie należy spożywać po wskazanej dacie. Dotyczy to np. wędlin, mięsa, czy ryb.

Czego nie wolno jeść po upływie terminu ważności?

Jajka

Jajka mają okres przydatności do spożycia od trzech do pięciu tygodni – wskazuje Isabel Maples, rzeczniczka amerykańskiej Akademii Żywienia i Dietetyki. Niedługo po terminie przydatności do spożycia można je jeść, jeśli były przechowywane w lodówce. Ze względu na ryzyko zakażenia salmonellą należy wyrzucić jajka, które mają pęknięte skorupki.

Jajka na twardo

Jajka na twardo można przechowywać do tygodnia po ugotowaniu. Jeśli nawet pękną podczas gotowania, nadal nadają się do jedzenia.

Sprawdź listę innych produktów

Mleko

Produkty mleczne nadają się do spożycia ok. tydzień po otwarciu. Ze względu na dużą zawartość białka są one dobrym podłożem do rozwoju chorobotwórczych bakterii takich jak salmonella, E coli czy listeria, Zakażenie tymi bakteriami stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli wyczujesz kwaśny zapach lub zobaczysz, że mleko zmieniło kolor najlepiej je wyrzucić.







Twarożek, ricotta

Miękkie produkty serowe, takie jak twarożek i ricotta po otwarciu można przechowywać przez tydzień. Jeśli zobaczymy pleśń na jakiejś części produktu, najlepiej wyrzucić całe opakowanie.





Twarde sery

Twarde sery, takie jak parmezan, które mają niewielką zawartość wilgoci, można jeść wiele miesięcy po upływie daty ważności, nawet jeśli pojawi się na nich pleśń. Pleśń należy odciąć i wyrzucić, ser nadaje się nadal do jedzenia.



Oleje spożywcze



Większość olejów spożywczych można przechowywać rok, jeśli nie otwieramy butelki. Po otwarciu nadają się do spożycia przez sześć miesięcy. Należy przechowywać je z dala od źródła ciepła i światła. Zjełczały, gorzki smak świadczy o zepsuciu produktu.



Sałata

Sałatę można przechowywać ok. 5 dni w lodówce, gdy jest sucha. Mokra sałata szybciej się psuje. Paczkowaną sałatę należy zużyć w ciągu kilku dni od zakupu. Jej jakość pogarsza się po upływie daty przydatności do spożycia. Wrzuć całą torbę, jeśli jakieś kawałki są oślizgłe.



Krojona wędlina

Plastry krojonej wędliny można przechowywać około 3 do 5 dni w lodówce, jeśli nie są hermetycznie zapakowane. Nie czekaj, aż staną się oślizgłe lub zmienią zapach. Nawet w niskich temperaturach w wędlinie może rozwijać się Listeria, która wywołuje gorączkę, bóle mięśni, biegunkę i poważne komplikacje u kobiet w ciąży.



Keczup

Keczup można przechowywać do 6 miesięcy po otwarciu. Nawet jeśli nie zostanie otwarty, może zacząć zmieniać kolor po dacie przydatności do spożycia. Jest to jednak tylko kwestia jakości, bo produkt nadal nadaje się do jedzenia.



Dżem

Nieotwarty słoik dżemu możesz przechowywać w spiżarni od 6 do 18 miesięcy lub 6 do 12 miesięcy w lodówce. Zazwyczaj cukier krystalizuje, jeśli był w lodówce przez jakiś czas, ale dżem nadal można jeść.Czytaj też:

