Dodaj ten olej do sałatki, twoja wątroba ci podziękuje. Naturalny superfood pełen antyoksydantów

Surówki i sałatki to szybki, a do tego bardzo smaczny dodatek do obiadu. Pasują niemal do każdego dania. Można je przygotować w kilka minut z prostych składników. Sprawdzają się także jako lekki, samodzielny posiłek, na przykład gdy nie chcemy przejadać się wieczorem. Są pełne witamin, minerałów i błonnika pokarmowego, dzięki czemu wspierają nasze zdrowie. Ja do sałatki dodaję jednak jeszcze jeden cenny składnik.

Dodaj to do sałatki z pomidorami

Jednym z wartościowych składników sałatki z warzywami jest olej z ostropestu. Ma on delikatny, lekko orzechowy smak. Ja jednak stosuję go przede wszystkim ze względu na jego prozdrowotne właściwości. To świetne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych i antyoksydantów.

Przepis: Sałatka z olejem z ostropestu Ta sałatka jest nie tylko niezwykle zdrowa, ale też bardzo smaczna. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 619 Składniki 2-3 dojrzałe pomidory (najlepiej malinowe lub rzymskie)

2 ogórki

świeże liście mięty

3 łyżki oleju z ostropestu

2 łyżki prażonych pestek dyni Sposób przygotowania Przygotowanie warzywUmyj i pokrój warzywa w kostkę średniej wielkości. Przełóż do miski. Mieszanie składnikówUmyj i osusz liście mięty. Możesz je posiekać lub porwać na mniejsze kawałki, a kilka ładnych zostawić do dekoracji. Dodaj je do warzyw razem z podprażonymi pestkami dyni. Dodaj olej i wymieszaj całość.

Pamiętaj, by stawiać na jego najcenniejszy rodzaj, czyli olej tłoczony na zimno i nierafinowany, ponieważ zachowuje pełnię swoich właściwości odżywczych.

Jakie właściwości ma olej z ostropestu?

Ten olej jest świetnym wsparciem dla wątroby z uwagi na jego działanie hepatoprotekcyjne. Zawarta w nim sylimaryna chroni komórki wątroby przed uszkodzeniami. Wspomaga także regenerację już uszkodzonych komórek. Działa także odtruwająco i wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn. Ma także działanie przeciwzapalne. Olej ten jest bogaty w silne przeciwutleniacze, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i działaniem wolnych rodników.

Dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych i fitosteroli, wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, a także wspiera zdrowie serca. Wspomaga także pracę układu trawiennego. Może być pomocny w przypadku problemów trawiennych, wzdęć i gazów. Z uwagi na bogactwo antyoksydantów, witaminy E i fitosteroli, dobrze działa też na kondycję skóry – nawilża ją i uelastycznia.

Ten olej można dodawać do wielu dań pod warunkiem, że nie jest poddany wcześniej obróbce termicznej, na przykład smażeniu, ponieważ wtedy straci swoje dobroczynne właściwości. Sprawdzi się nie tylko do sałatek i surówek, ale też na przykład ugotowanych kasz, upieczonych warzyw, do past kanapkowych i hummusu oraz zup po ugotowaniu.

