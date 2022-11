Rozwarstwiona, rzadka zupa pomidorowa? Podpowiadamy jak naprawić ten błąd

Tajemnica dobrej zupy pomidorowej na bazie koncentratu tkwi w jego jakości. Najlepiej smakuje domowej roboty, pasteryzowany koncentrat, który nie zawiera środków konserwujących. Jeśli jednak musimy wesprzeć się gotowym produktem ze sklepu, warto uważnie przeczytać etykietę, zanim zdecydujemy się na jego kupno.

Jak wybrać dobry koncentrat pomidorowy?

W dobrej jakości koncentracie pomidorowym zawartość ekstraktu pomidorowego powinna być nie mniejsza niż 30 proc. Wybierając koncentrat, warto zwrócić uwagę na zawartość cukru oraz soli, a także wszelkie substancje stabilizujące, jak acetylowany adypinian diskrobiowy (E 1422). Obowiązuje zasada: im krótszy skład, tym lepiej – wskazują eksperci ds. żywienia.

Nie dodawaj koncentratu do gorącego wywaru lub bulionu

Zupa pomidorowa rozwarstwia się, gdy nieumiejętnie dodamy koncentrat do zupy. Nie jest to zachęcający do jedzenia widok. Co zrobić, gdy mieszanie nie przynosi skutku? Jest na to sposób: zanim wlejemy koncentrat do wywaru z zupą, należy przesmażyć go na suchej patelni. Po 1-2 minutach należy wlać na patelnię niewielką ilość bulionu z zupy i wymieszać oba składniki podgrzewając je jeszcze przez chwilę. Taką mieszankę można wlać bez obaw do garnka.Zupa będzie aksamitna.

Zupa pomidorowa jest zdrowa

Do jedzenia zupy pomidorowej w Polsce nie trzeba nikogo zachęcać, to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych potraw. Oprócz wspaniałego smaku, dzięki zawartości pomidorów ma też szereg właściwości zdrowotnych.

Pomidory wspierają układ odpornościowy w walce z infekcjami dzięki dużej zawartości witaminy C, Witamina C jest też antyoksydantem, który walczy z wolnymi rodnikami.



Witamina B9 (kwas foliowy) zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej u płodu.

Dzięki dużej zawartości potasu pomidory regulują ciśnienie krwi.



Zawartość błonnika, potasu, witaminy C i choliny w pomidorach ma znaczny wpływ na zdrowie serca. Dodatkowo błonnik zapobiega cukrzycy i przyspiesza metabolizm.



Pomidory są bogatym źródłem likopenu, luteiny i beta-karotenu. Są to silne przeciwutleniacze, które, chronią oczy przed uszkodzeniem wywołanym światłem, rozwojem zaćmy i związanym z wiekiem zwyrodnieniem plamki żółtej.



Właściwy poziom witaminy C w organizmie wspiera produkcję kolagenu, odpowiedzialnego za piękną skórę i młody wygląd.

