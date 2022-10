Unikaj tych 12 owoców i warzyw! „Parszywa dwunastka” może zawierać pestycydy

Do badań wykorzystywane są próbki dostarczane przez Amerykańską Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Lista owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów, jest aktualizowana co roku. Naukowcy tłumaczą, że nie jest to jednak lista produktów, których bezwzględnie należy unikać, a jedynie starać się, w miarę możliwości wybierać te z upraw ekologicznych.

„Parszywa dwunastka”, czyli 12 owoców i warzyw najbardziej zanieczyszczonych pestycydami

Truskawki

Szpinak

Jarmuż

Nektarynki Jabłka Winogrona Ostra papryka Wiśnie Brzoskwinie Gruszki Seler Pomidory

Zarzuty wobec naukowców opracowujących listę zanieczyszczonych produktów

Naukowcom, którzy opracowali listę najbardziej zanieczyszczonych pestycydami warzyw i owoców, zarzuca się, że wywołują obawy przed spożywaniem tych produktów.

„Ludzie kupują mniej owoców i warzyw, ponieważ obawiają się pestycydów, które stosowane są w konwencjonalnie uprawach. Nie jest to jednak właściwe. Korzyści z diety bogatej w owoce i warzywa przewyższają potencjalne szkody wynikające z narażenia na pestycydy” – twierdzi dr Thomas Galligan, toksykolog z EWG, cytowany w portalu Verywell Fit.

Lista warzyw i owoców najmniej narażona na zanieczyszczenia pestycydami

Żywność ekologiczna nie zawsze jest dostępna lub przystępna cenowo dla wszystkich. Naukowcy opracowali więc również listę najbezpieczniejszych warzyw i owoców, po które bez obaw może sięgnąć każdy. Znalazły się na niej m.in.:

awokado,

kukurydza cukrowa,

ananas,

cebula,

papaja.



Pestycydy: czy wszystkie są niebezpieczne?

Pestycydy to substancje, które służą do ochrony roślin uprawnych i żywności przed szkodnikami, w szczególności: owadami, grzybami, chwastami, a także bakteriami. Zaletą pestycydów jest ograniczony w czasie wysoki stopień ich aktywności, a także selektywne działanie. Z założenia są więc nieszkodliwe dla zdrowia, niestety zdarza się, że ich toksyczne związki pozostają w produktach rolnych i spożywczych, wodzie oraz glebie.

Dlaczego dochodzi do skażenia?

W ocenie ekspertów do dramatycznego wzrostu zanieczyszczeń warzyw i owoców dochodzi z powodu nierespektowania przepisów. W Unii Europejskiej zgodnie ze strategią z 2020 roku stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów powinno zostać zmniejszone do 2030 roku. Zamiast jednak zbliżać się do przyjętych założeń, wiele krajów od nich się oddala – wskazują specjaliści.

