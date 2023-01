5 niezwykłych korzyści z jedzenia jabłek. Jedz ich jak najwięcej

Jabłka to jeden z najbardziej popularnych owoców w Polsce. Są powszechnie dostępne, tanie, pyszne i zdrowe. Można je dostać w sklepach przez cały rok, choć najsmaczniejsze są jesienią i zimą. Jabłka w Polsce spożywa się zarówno w postaci surowej, jak i gotowanej, smażonej czy pieczonej. Przygotowuje się z nich ciasta, desery, musy oraz soki. Jeśli zależy nam na tym, by

Wartości odżywcze jabłek

W jabłkach znajdują się witaminy z grupy B, witamina E, witamina C, magnez, potas, błonnik, żelazo, antyoksydanty. Pod skórką jabłek znajduje się najwięcej wartości odżywczych, dlatego warto jeść je w postaci surowej, by dostarczyć cennych składników odżywczych.

7 niezwykłych właściwości jabłek

Jabłka mają udowodnione właściwości prozdrowotne. Jakie?

1. Wspierają układ trawienny

Jabłka zawierają duże ilości błonnika, pozytywnie wpływając na pracę jelit. Pektyny zawarte w owocach przyspieszają czynności trawienne i korzystnie oddziałują na mikroflorę jelitową. Co więcej, pektyny docierają w nienaruszonym stanie aż do okrężnicy, gdzie sprzyjają rozwojowi dobrych bakterii.

2. Wspomagają odchudzanie

Jedzenie jabłek wspiera również proces odchudzania. Dlaczego? Owoce te są bardzo pożywne i sycące, dzięki czemu zapobiegają podjadaniu między posiłkami. Spowalniają opróżnianie żołądka, przez co dłużej czujemy się najedzeni. Jeśli zależy nam na tym, by stracić dodatkowe kilogramy, warto włączyć do swojej diety jabłka i jeść ich jak najwięcej.

3. Korzystnie wpływają na serce

Jabłka zawierają polifenole, które mogą obniżać ciśnienie krwi. Dzięki temu zapobiegają rozwojowi nadciśnienia tętniczego i chorób układu sercowo-naczyniowego. Z badań wynika, że spożywanie flawnoidów obniża również ryzyko udaru.

4. Obniżają poziom cukru we krwi

Jedzenie jabłek zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu B. Jak wynika z danych, ryzyko rozwoju choroby u osób, które stale sięgają po jabłka, spada o 18 procent. W owocach znajdują się polifenole, a także kwercetyna, która korzystnie wpływa na poziom cukru.

5. Mają właściwości przeciwnowotworowe

Jabłka mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju raka. Pektyny hamują wzrost komórek nowotworowych, a polifenole ich namnażanie. Jak wynika z danych, przeciwutleniacze zawarte w jabłkach mają korzystny wpływ na niektóre rodzaje nowotworów, m.in. raka przewodu pokarmowego czy płuc.

