Chcesz obniżyć ciśnienie krwi? Wystarczy wypić ten sok

Opublikowane w Nutrition Journal badanie dowodzi, że sok z fioletowych buraków to skuteczna broń w walce z nadciśnieniem. Swoje prozdrowotne właściwości zawdzięczają obecnym w nich azotanom, które korzystnie wpływają na naczynia krwionośne, rozluźniając je. Umożliwia to swobodny przepływ większej ilości krwi i obniża ciśnienie – tłumaczą eksperci.

O ile spadnie ciśnienie po wypiciu soku z buraków?

W badaniu sprawdzano jaki wpływ na obniżenie ciśnienia krwi ma picie soku z buraków. Wzięło w nim udział 15 kobiet i 15 mężczyzn. Podzielono ich na dwie grupy: jedna z nich piła sok z buraków, druga placebo. Przez 24 godziny po spożyciu soku uczestnikom eksperymentu mierzono ciśnienie. Już w ciągu pierwszych sześciu godzin u osób pijących sok z buraków eksperci zauważyli tendencję spadkową ciśnienia skurczowego. W grupie przyjmującej placebo tej tendencji nie zauważono.

„Po przeanalizowaniu danych, u mężczyzn po sześciu godzinach od wypicia soku z buraków zauważono znaczne zmniejszenie SBP o 4/5 mmHg” – wskazali autorzy badania.

Kto nie powinien pić soku z buraka?

Sok z buraka, chociaż bardzo zdrowy, nie może być spożywany przez wszystkich bez wyjątku. Przeciwwskazaniem do jego picia jest reumatyzm, kamica nerkowa oraz dna moczanowa. Buraki zawierają szczawiany, które mogą zaostrzyć objawy tych chorób. Soku nie powinny także spożywać osoby z niskim ciśnieniem, gdyż po dłuższym czasie może on powodować niedociśnienie.

Z czym łączyć sok z buraka?

Z czym łączyć sok z buraka, żeby zmienić nie wszystkim odpowiadający jego charakterystyczny ziemisty smak? Wystarczy dodać do niego dodać sok z jabłka, marchwi, pomarańczy albo grejpfruta, a będzie smakował lepiej – doradzają eksperci. Do soku można też dodać do zioła, takie jak natka pietruszki, bazylia i mięta, imbir i sok z cytryny, które podniosą jego walory smakowe i odżywcze.

Inne warzywa i owoce obniżające ciśnienie

Na liście warzyw i owoców obniżających ciśnienie znalazły się również:

fioletowe śliwki,

jagody,

czarne porzeczki,

borówki.

