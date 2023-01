Czy jedzenie batatów może wyleczyć... trądzik?

Trądzik i stany zapalne skóry często są efektem burzy hormonalnej, która wywołuje nadmierną produkcję sebum i zatkanie gruczołów łojowych. Jeśli jednak nie jesteś już w wieku dojrzewania, a mimo to obserwujesz na twarzy wypryski i wykwity, być może za tę sytuację odpowiada twoja dieta, w której jest zbyt dużo cukru i węglowodanów. Trądzik może pojawiać się również jako reakcja na nabiał, dlatego zamiast stosować drogie maści czy kremy lub zostawiać fortunę u dermatologa, dobrze jest przyjrzeć się swojemu sposobowi odżywiania.

Zacznij od zdrowia jelit

„Jeśli chodzi o wewnętrzne piękno – często mówię o tym, że nasza skóra jest świetnym barometrem tego, co dzieje się w naszych jelitach” – powiedziała „Woman's Day” Carla Oates, założycielka The Beauty Chef. Zbyt duża ilość cukru i węglowodanów zapycha jelita, prowadzi do wzrostu poziomu glukozy, może przyczynić się do rozwoju chorób cywilizacyjnych czy powstania nadwagi lub otyłości.

Jeśli chcemy zadbać o swoje ciało kompleksowo, powinniśmy zmniejszyć spożycie węglowodanów na rzecz warzyw i owoców, a także produktów bogatych w błonnik, które korzystnie wpływają na zdrowie jelit. Oprócz tego warto obserwować swoje reakcje na spożycie konkretnych pokarmów.

Bataty pomogą ci zwalczyć trądzik

Przy problemach z wykwitami i stanami zapalnymi skóry warto zwiększyć w diecie spożycie witaminy A. Ma ona działanie przeciwzapalne, uelastycznia skórę, sprawia, że ona staje się gładka i miękka w dotyku. W tym celu można sięgnąć po tłuste ryby morskie, jarmuż, szpinak, ale również bataty, które są bogate w beta-karoten przekształcający się w witaminę A. Zawierają też witaminy z grupy B, witaminę C, żelazo i magnez.

Bataty mogą nie tylko poprawić kondycję cery, ale też pomóc pozbyć się niedoskonałości i grudek. Dzięki temu, że są bogate w witaminę C, działają uszczelniająco na naczynka, rozjaśniają cerę i dodają jej blasku. Warto zatem częściej po nie sięgać, by dostarczyć organizmowi składników odżywczych i cieszyć się piękną i gładką skórą!

Czytaj też:

Te warzywa pomogą zwalczyć nowotwór. Ich właściwości są zależne od koloruCzytaj też:

Dieta wegetariańska – charakterystyka, zasady, jadłospis