Wieczorem nie masz siły gotować? Te kolacje zrobisz szybciej niż zamówisz pizzę

Wielu z nas często omija jedzenie kolacji, ponieważ po męczącym dniu nie mamy już energii, a czasami też czasu, by przygotowywać posiłek. Nie jest to jednak zdrowym nawykiem, dlatego warto to zmienić. Okazuje się, że zrobienie kolacji dosłownie w kilka minut wcale nie jest niewykonalne. Przekonuje o tym dietetyk Michał Wrzosek. Specjalista opublikował nagranie, w którym podał trzy pomysły na takie ekspresowe kolacje. Co więcej, ich przyrządzenie jest banalnie proste.

Jak przygotować ekspresową kolację? Pomysły dietetyka

W kuchni warto wyjść poza utratę schematy i spróbować czasem przygotować potrawy, których jeszcze nigdy nie jedliśmy. Będzie to ciekawym urozmaiceniem, ale może też sprawić, że zaoszczędzisz naprawdę sporo czasu. Pomysły na kolacje przedstawione przez eksperta od zdrowego żywienia są naprawdę ekspresowe w przygotowaniu – zajmie ci to dosłownie trzy minuty. Przekonuje on, że ich zrobienie będzie szybsze od zamówienia pizzy w jakiejkolwiek aplikacji.

Jego pierwsza propozycja to sałatka z rukolą (lub roszponką albo jeszcze innym miksem sałat). Trzeba do nich dorzucić kukurydzę z puszki, pokruszony ser feta i pokrojone pomidorki koktajlowe. Na koniec wystarczy dodać odrobinę pieprzu ziołowego i zrobić dressing z oliwy, musztardy i miodu. Taką sałatkę możesz też zjeść bez żadnego dressingu, ponieważ już sam ser feta jest dość soczysty.

Inne pomyły na błyskawiczną kolację

To jednak nie koniec propozycji na zrobienie bardzo szybkiej kolacji. Druga propozycja potrawy to bajgiel z dodatkami – najlepiej wybierz te pełnoziarniste z sezamem. Przekrój takiego bajgla na pół, następnie posmaruj swoim ulubionym serem kanapkowym, a na warstwę serka połóż sporą ilość rukoli lub innej sałaty oraz pokrojoną w piórka czerwoną cebulę. Na koniec ułóż łososia, plasterki świeżego ogórka i gotowe.

Ostatnia propozycja to wrapy z pastą jajeczną. Ugotowane jajka umieść w misce, dodaj łyżkę jogurtu greckiego, odrobinę musztardy i pół pokrojonej czerwonej cebuli. Całość rozgnieć widelcem i wymieszaj. Na pełnoziarnistej tortilli ułóż pastę jajeczną i dodaj kilka drobno pokrojonych suszonych pomidorów oraz odrobinę szczypiorku. Całość zwiń i przekrój na pół.

Kiedy najlepiej jeść kolację?

Kolacja jest ważnym posiłkiem, którego nie należy omijać. Dostarcza ona organizmowi energii do regeneracji podczas snu. Trzeba jednak zadbać o to, by była lekka. Wystrzegajmy się jedzenia tłustych i ciężkostrawnych potraw, takich jak fast food'y czy dania smażone. Zdecydowanie lepszym wyborem będą między innymi różnego rodzaju sałatki, dania z dodatkiem warzyw i pełnoziarniste produkty zbożowe. Ważne jest też to, kiedy jemy kolację.

Ostatni posiłek musimy dopasować do naszego stylu życia. Nie ma reguły, o której ten posiłek powinniśmy jeść – powiedział specjalista.

Obowiązuje jednak zasada, że kolację należy spożyć około 2-3 godziny przed snem, by nie obciążać na noc układu trawiennego. Zobacz też, co najgorszego można zjeść na kolację – przez to nigdy nie osiągniesz wymarzonej sylwetki.

