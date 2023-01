W gorzkiej czekoladzie wykryto metale ciężkie. Sprawdź konsekwencje dla zdrowia

Główni producenci czekolady w Stanach Zjednoczonych zostali poinformowani o wynikach badań konsumenckich na temat zawartości metali ciężkich w gorzkiej czekoladzie. Część z nich już zobowiązała się do ponownej kontroli produkowanych wyrobów i wyeliminowania szkodliwych substancji.

Jaki wpływ na zdrowie ma spożycie ołowiu i kadmu

Spożycie ołowiu i kadmu może powodować zaburzenia układu nerwowego, osłabienie układu odpornościowego i uszkodzenie nerek. Stanowi to zwłaszcza niebezpieczeństwo dla kobiet w ciąży i małych dzieci – wskazują lekarze.

Kadm

Kadm po wchłonięciu przez przewód pokarmowy wnika do krwi, gdzie łączy się z krwinkami czerwonymi i tworzy bardzo trwałe połączenia z białkiem o niskim ciężarze cząsteczkowym. Kadm gromadzi się w nerkach, wątrobie, trzustce, gruczole tarczowym, a w mniejszych ilościach także w szpiku i mózgu.

Ołów

Ołów nie ulega rozpadowi i kumuluje się w organizmie, co jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Objawy zatrucia ołowiem nie są charakterystyczne. Są to: bóle głowy, brzucha, nudności i kolka. Po pewnym czasie pojawiają się wymioty, spadki ciśnienia krwi oraz obniżenie temperatury ciała. Ostre zatrucie prowadzi do niewydolności nerek, wątroby i układu nerwowego. Przewlekłe zatrucie, w wyniku kumulacji ołowiu, uszkadza układ nerwowy, szpik kostny, nerki i skórę.

Czy zrezygnować z jedzenia gorzkiej czekolady?

Gorzka czekolada jedzona w rozsądnych ilościach nie tylko nie szkodzi zdrowiu, ale wykazuje działanie prozdrowotne. Chodzi oczywiście o produkty, które nie są zanieczyszczone metalami ciężkimi – wskazują dietetycy. Gorzka czekolada jest jednym z najlepszych źródeł antyoksydantów, flawonoidów, kwasów omega-6 oraz witamin z grupy B. Zawiera też cenne składniki mineralne: magnez, żelazo, potas, cynk. Wspomaga pracę mózgu i dodaje energii, zmniejsza również ryzyko chorób serca. Najlepiej wybierać taką czekoladę, która zawiera minimum 70 proc. zawartości masy kakaowej. W jej składzie nie powinien występować olej palmowy oraz syrop glukozowo-fruktozowy.

