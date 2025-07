Moja babcia latem zawsze robi zapas tego soku. Wspiera pracę serca, poprawia odporność

Lato jest czasem, gdy możemy do woli korzystać z różnych „skarbów natury”. Jednym z nich jest aronia – niepozorny i bardzo niedoceniany owoc w naszym kraju. Aronia jest cierpka i dość kwaśna w smaku, dlatego nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem. Nikt nie je jej chętnie „solo”, jednak doskonale się sprawdzi do przyrządzenia różnych przetworów na zimę. Moja babcia sok z aronii przygotowuje co roku, a gdy na dworze robi się chłodniej ma gotowy pyszny dodatek, który wlewa do gorącej herbaty.

Ten sok obniża ciśnienie i wspomaga trawienie

Sok z aronii świetnie wspiera zdrowie serca. Z uwagi na swoje właściwości przeciwutleniające, może działać ochronnie na układ krwionośny. Potwierdziły to badania kliniczne z udziałem pacjentów z zespołem metabolicznym (który jest związany między innymi ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu i trójglicerydów, a to z kolei zwiększa ryzyko chorób serca). Badanie trwało dwa miesiące i wzięło w nim udział 38 osób. Każdego dnia ich dieta była uzupełniana o 300 mg ekstraktu z aronii. W rezultacie znacząco obniżył się u nich poziom trójglicerydów, cholesterolu LDL (złego), jak również cholesterolu całkowitego. Badanie to sugeruje, że ten owoc może wpływać na poprawę profilu lipidowego, co jest istotne w zapobieganiu chorobom serca.

Z kolei w innym badaniu z udziałem 25 osób z zespołem metabolicznym przyjmowanie 300 mg ekstraktu z aronii także znacząco obniżyło te parametry. Dodatkowo w innym badaniu eksperci odnotowali obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów, którzy przyjmowali preparaty z aronii. Na razie jednak nie można jasno określić roli aronii w prewencji chorób serca – konieczne są dalsze analizy. Jednak powyższe badania sugerują, że owoc ten może być pomocny przy zachowaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Sok z aronii wzmacnia odporność

Aronia, a więc również sok z tego owocu, może przyczyniać się do podwyższenia naszej odporności, co jest niezwykle ważne w okresie jesienno-zimowym. Zawiera ona dużą ilość witaminy C (około 21 mg na 100 g), a także jest bogata w antyoksydanty. Ma również działanie przeciwwirusowe, a zawarte w niej polifenole wykazują działanie przeciwzapalne, co przekłada się na lepszą odporność organizmu. Co więcej, zdaniem badaczy, produkty z fermentowanej aronii czarnej mają wyższą zawartość związków bioaktywnych w porównaniu z niefermentowaną formą. Oznacza to, że ich korzyści zdrowotne są jeszcze większe. Możesz więc pokusić się o przygotowanie nalewki z aronii, jednak przypominamy, że każda ilość alkoholu działa szkodliwie na organizm.

Jak zrobić sok z aronii? Prosty przepis

Najpierw włóż umyte owoce do zamrażalnika i potrzymaj je tam przez 12 godzin. Tak przemrożone owoce będą mieć mniej goryczki i lepiej puszczą sok. Dwa kilogramy owoców wsyp do garnka. Wlej 1 i 1/2 szklanki zimnej wody, a następnie zagotuj na dużym ogniu, cały czas mieszając. Po zagotowaniu zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez pół godziny na małym ogniu (nie zapomnij o mieszaniu). Sok zlej przez sitko do garnka, dodaj około 300 g cukru i gotuj jeszcze chwilę. Następnie zlej sok do czystych butelek, zakręć i odstaw. Jeśli masz większe ilości tego cierpkiego owocu, to śmiało możesz zrobić też herbatę z aronii lub dżem z aronii.

