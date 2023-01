Rozgotowałeś ziemniaki? Jest prosty sposób, żeby je uratować

Jeśli zdarzy wam się przegotować ziemniaki, nie załamujcie się. Można je uratować, dodając do nich odrobinę soku z cytryny. Będą smaczniejsze i bardziej wyraziste w smaku. Nie rozsypią się również, jeśli gotowaliście je w łupinkach do sałatki – zapewnia kulinarna ekspertka z portalu Prześlij Przepis.

Co zdobić, jeśli dodacie do ziemniaków zbyt dużo soku z cytryny?

Sok z cytryny sprawia, że ziemniaki nie ciemnieją i nabierają charakterystycznego posmaku. Jeśli jednak stwierdzicie, że jest zbyt wyczuwalny, można użyć je do przyrządzenia ziemniaczanej sałatki, która dobrze komponuje się z mięsem. Takie ziemniaki nadają się idealnie np. do austriackiej sałatki – Kartoffelsalat. Przyrządza się ją z odrobiną octu, przez co ma wyraźnie kwaśny smak.

Wypróbuj przepis na Kartoffelsalat

Kartoffelsalat, to jedno ze sztandarowych dań kuchni niemieckiej. Jest smaczna i łatwa w przygotowaniu.

Składniki:

700 g sałatkowych ziemniaków

150 g ogórków konserwowych

2-3 szalotki lub 1 mała czerwona cebula

4 łyżki stołowe majonezu

4 łyżki stołowe kwaśnej śmietany lub jogurtu

2 łyżki posiekanego koperku

sól i pieprz, ocet.

Przygotowanie

Ziemniaki obrać i ugotować w lekko osolonej wodzie. Po ugotowaniu odcedzić z wody i ostudzić. Ogórki konserwowe pokroić w drobną kostkę (nie trzeba obierać ze skórki). Szalotki drobno posiekać. Majonez wymieszać ze śmietaną, dodać pokrojone ogórki, posiekany koperek i doprawić do smaku solą i obficie czarnym pieprzem.Można dodać łyżeczkę octu. Ziemniaki pokroić w dość grubą kostkę, przełożyć do miski i polać przygotowanym sosem. Do sałatki można dodać posiekany szczypiorek lub pokrojoną w drobną kostkę szynkę.

Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Ziemniaków nie powinniśmy sobie odmawiać. To warzywa, które są bogate w składniki odżywcze. Jeden średniej wielkości, pieczony ziemniak ze skórką (ok. 170 g) zawiera 161 kalorii, 0,2 g tłuszczu, 4,3 g białka i 36,6 g węglowodanów. Ponadto jest bogaty w witaminę C i B6 oraz potas, magnez, fosfor i kwas foliowy. Warto pamiętać, że skórka ziemniaków zawiera dużą ilość witamin i minerałów. Obieranie zmniejsza ich wartość odżywczą.

