Tego unikaj, jeśli chcesz schudnąć. Na liście soki owocowe i ziemniaki

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda (Harvard School of Public Health) opracowali wskazówki, które mogą pomóc w tym, aby utrzymać zdrową sylwetkę i utrzymać wagę w ryzach. Bo jak podkreślają, liczenie kalorii jest trudne i mało kto, robi to na co dzień, dlatego łatwiej o listę produktów, które powinny znaleźć się zdrowej diecie i tych, których lepiej unikać. To pomoże nie tylko schudnąć (bo na tym celu wiele osób się skupia w pierwszej kolejności), ale w efekcie także – co jest o wiele ważniejsze – uniknąć wielu chorób (takich jak cukrzyca czy miażdżyca).

Chcesz schudnąć? Tych produktów unikaj

Jeśli to możliwe, ogranicz spożycie tych produktów i napojów:

napoje słodzone cukrem (napoje gazowane, napoje owocowe, napoje dla sportowców, słodzone wody smakowe),

soki owocowe (pij najwyżej niewielką ilość dziennie),

rafinowane zboża (biały chleb, biały ryż, biały makaron) i słodycze,

ziemniaki (pieczone lub smażone),

czerwone mięso (wołowina, wieprzowina, jagnięcina) i przetwory mięsne (salami, szynka, boczek, kiełbasa)

inne wysokoprzetworzone produkty spożywcze, takie jak fast foody czy mrożona pizza.

Co powinno znaleźć się w zdrowej diecie?

W codziennej diecie powinny znaleźć się pełnowartościowe, jak najmniej przetworzone produkty:

pełne ziarna (mąka pełnoziarnista, płatki owsiane, brązowy ryż, komosa ryżowa),

warzywa,

całe owoce,

orzechy, nasiona, fasola i inne zdrowe źródła białka (ryby i drób),

oleje roślinne.

Pij wodę lub inne niesłodzone napoje, które nie dokładają dodatkowych kalorii.

Czytaj też:

Odchudzanie i fitness. Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych?Czytaj też:

Dieta Galvestona dla kobiet w okresie menopauzy – dietetyczny HIT, czy zwykły KIT?