Fast-foody bardziej szkodzą otyłym. Prowadzą do niealkoholowego stłuszczenia wątroby!

Bary szybkiej obsługi podbiły serca i podniebienia milionów smakoszy. Ociekające tłuszczem i pełne węglowodanów prostych dania typu fast-food smakują wielu osobom na całym świecie. Jednak ich częste spożywanie poważnie szkodzi zdrowiu, przyczyniając się do rozwoju cukrzycy typu 2, schorzeń serca, nadciśnienia tętniczego, nadwagi, otyłości czy miażdżycy.

Dieta bogata w fast-foody a niealkoholowe stłuszczenie wątroby

Jak podaje WebMD, dostarczanie 20% całkowitej dziennej liczby kalorii z fast foodów zwiększa ryzyko niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Może to prowadzić do marskości wątroby i innych powikłań, w tym niewydolności wątroby i raka wątroby. Co więcej, badania dowiodły, że dania typu fast-food znacznie bardziej szkodzą osobom chorym na cukrzycę oraz osobom z nadwagą i otyłością.

Skutki uboczne częstego spożywania fast-foodów są doskonale widoczne m.in. w grupie dzieci i młodzieży – młode pokolenie cierpi obecnie z powodu chorób, które jeszcze nie tak dawno temu, były diagnozowane jedynie u seniorów.

Coraz częściej można zobaczyć kilkunastomiesięczne dzieci, które zajadają się frytkami, pizzą, nuggetsami i innymi fast-foodami. Niektóre bary szybkiej obsługi kuszą zestawami dla dzieci, „zdrowymi sałatkami” i dodatkiem świeżych warzyw do burgerów, hot-dogów, pizzy i innych potraw, jednak niewiele to zmienia, ponieważ większość fast-foodów powstaje z wysoko przetworzonych produktów niskiej jakości.

Jeden hamburger nie taki zły?

Fast-foody szkodzą i to jest fakt bezsporny. Przedmiotem dyskusji nadal jest to, jak często możemy je jeść, aby nie odczuć dużego negatywnego wpływu wysoko przetworzonych produktów na zdrowie. Choć nie u każdego fast-foody wywołują nadwagę i otyłość, to wystarczy miesiąc diety obfitującej w tego typu dania, aby znacząco pogorszył się stan ogólnego zdrowia.

Osoby jedzące fast-foody mają podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, cierpią z powodu nagłych wahań poziomu glukozy, a także odczuwają dolegliwości związane z niewielką ilością błonnika pokarmowego w diecie.

Wielbiciele fast-foodów mają wybór...

Problem nadwagi i otyłości oraz innych chorób dietozależnych sprawia, że coraz częściej możemy spotkać restauracje serwujące szybkie posiłki, które powstają z wysokiej jakości składników odżywczych. Zdrowe odpowieniki fast-foodów możemy również przygotować w domu z chudego mięsa, ryby, pełnoziarnistej bułki oraz świeżych warzyw. To zdrowa alternatywa dla dań z barów i restauracji, których skład pozostawia wiele do życzenia.

Czytaj też:

Najlepsze diety 2023: dieta śródziemnomorska ponownie najzdrowszą dietą świataCzytaj też:

Jak zregenerować wątrobę? Wprowadź do diety te produkty i sięgnij po zioła