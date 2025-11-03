Placuszki puszyste jak chmurka zrobisz na maślance w 10 minut. Smakują jak marzenie

Na kolację zazwyczaj jemy kanapki. To szybkie i proste rozwiązanie po męczącym dniu, jednak nie jest ono zbyt zdrowe i smaczne. Do tego jest to dość monotonne danie, składające się z szynki, sera i kilku plasterków warzyw. W krótkim czasie i bez większego wysiłku można przygotować coś o wiele smaczniejszego. Mowa o puszystych placuszkach.

Jak zrobić puszyste placuszki? Prosty przepis

Pamiętam, że puchate placuszki na maślance zawsze przygotowywała moja babcia i każdy je wręcz uwielbiał. Przyrządzając je na kolację, będzie to zamknięcie dnia w naprawdę miły sposób. Z kolei podane na śniadanie będą cudownym rozpoczęciem kolejnego. Ich zrobienie jest naprawdę bardzo proste, więc poradzą sobie z nim nawet kuchennie debiutanci.

Przepis: Puszyste placuszki na maślance Te placuszki smakują naprawdę wybitnie, musisz spróbować! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 414 w każdej porcji Składniki 1½ szklanki mąki

1 duże jajko

1½ szklanki maślanki

⅓ szklanki cukru pudru

1½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

50 g roztopionego masła

szczypta soli

masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW misce połącz wszystkie składniki: mąkę, jajko, maślankę, cukier puder, proszek do pieczenia, sodę, roztopione masło oraz sól. Wymieszaj lub zmiksuj na gładką masę o konsystencji gęstej śmietany. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię i rozpuść na niej masło klarowane. Na średnim ogniu smaż placuszki po obu stronach, aż będą miały złocisty kolor.

Takie placuszki można podać na wiele bardzo apetycznych sposobów. Cudownie smakują posypane tylko cukrem pudrem, ale możesz je zaserwować również z odrobiną jogurtu naturalnego i kawałkami świeżych owoców. Dobrym pomysłem jest też polanie ich odrobiną syropu klonowego czy miodu.

Dlaczego warto jeść maślankę?

Maślanka jest doskonałym wsparciem dla układu pokarmowego, zawiera bowiem bakterie fermentacji mlekowej, które działają jak probiotyki. Wspierają mikroflorę jelitową (pomagają także w jej odbudowie po antybiotykoterapii), usprawniają trawienie oraz regulują perystaltykę jelit. Jest również lekkostrawna. To też świetne źródło wapnia i fosforu, które są niezwykle ważne dla zdrowia naszych kości i zębów. Dostarcza również witamin z grupy B, które wspierają układ nerwowy.

Jej regularne spożywanie może przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Nie zawiera wielu kalorii, dzięki czemu jest odpowiednia dla osób na diecie odchudzającej. Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje nagłych skoków cukru we krwi. Pamiętaj jednak, że najlepiej jest kupować maślankę naturalną. Sprawdź też, co dodać do maślanki, by mózg wskoczył na wyższe obroty.

