Biją na głowę płatki owsiane. Mają więcej błonnika i są łagodniejsze dla żołądka

Owsianka jest jednym z najzdrowszych śniadań, jakie możemy przygotować. Jest pełna błonnika pokarmowego, witamin i minerałów, a do tego daje nam energię na cały poranek. Jest też bardzo wszechstronną potrawą, ponieważ można podawać ją zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Po jakimś czasie może nam się jednak znudzić. Dobrze jest wtedy sięgnąć po równie smaczną alternatywę, której zjedzenie też świetnie wpłynie na nasz organizm.

To lepszy wybór niż owsianka

Jako zdrowy zamiennik płatków owsianych doskonale sprawdzą się płatki orkiszowe. Są one często łatwiej przyswajalne niż owsiane, a więc dla wielu osób mogą sprawdzić się znacznie lepiej niż osławiona owsianka. Wynika to z faktu, że orkisz jest „łagodniejszym” zbożem dla żołądka niż zwykła pszenica lub owies. Jego gluten ma nieco inną strukturę, co w konsekwencji może przekładać się na lepszą tolerancję.

Owies ma też większą zawartość błonnika pokarmowego, który sprawia, że dłużej czujemy się syci. Świetnie działa też na nasze jelita. Płatki orkiszowe są także doskonałym źródłem magnezu, żelaza i cynku. Ich smak jest delikatnie orzechowy, co dla wielu osób będzie dużą zaletą, zwłaszcza w porównaniu z neutralnym smakiem płatków owsianych. Różnica jest też w ich teksturze, ponieważ płatki orkiszowe pozostają bardziej sprężyste nawet po ugotowaniu.

Jak wykorzystać płatki orkiszowe?

Płatki orkiszowe są doskonałym zamiennikiem płatków owsianych i idealnie sprawdzą się na śniadanie lub kolację. Można je gotować na mleku lub wodzie i podawać jako „orkiszankę” z jogurtem naturalnym, kawałkami świeżych owoców i miodem. Warto dorzucić też orzechy, a całość oprószyć cynamonem.

Płatki orkiszowe doskonale sprawdzają się jako składnik chlebów, ciastek i domowej granoli. Możesz je wykorzystać też do muffinek, gofrów czy naleśników, dzięki czemu będą jeszcze zdrowsze. To jednak nie wszystko. Świetnie zastąpią mąkę lub kaszę w zupach i sosach, dodając im gęstości i wartości odżywczych.

Czytaj też:

Nie sięgam już po słodycze. Ten napój poprawia humor i odporność, a nie rujnuje dietyCzytaj też:

To warzywo może odmienić życie po 50. roku życia. Dietetyk: mniejsze ryzyko zaćmy i wolniejsze starzenie się