Najlepsze diety 2023: dieta śródziemnomorska ponownie najzdrowszą dietą świata

Dieta śródziemnomorska ponownie została uznana za najzdrowszą na świecie. Co roku US News & World Report opracowuje ranking najlepszych i przynoszących największe efekty diet. W tym roku w rankingu znalazło się 40 modeli żywieniowych, na których czele ponownie uplasowała się dieta śródziemnomorska. Drugie miejsce zajęła dieta DASH, a trzecie – fleksiteriańska.

Dieta śródziemnomorska to właściwie nie dieta, ale sposób odżywiania, który mieszkańcom basenu Morza Śródziemnego towarzyszy przez całe życie. Dzięki temu nie tylko są zdrowsi, ale i rzadziej zapadają na choroby cywilizacyjne, które są tak ogromnym zagrożeniem w cywilizacji zachodniej.

Dieta śródziemnomorska ponownie została uznana za najzdrowszą na świecie – choćby z tego względu warto przyjrzeć jej się bliżej. Bogata w zdrowe kwasy tłuszczowe, ryby i owoce morza, świeże warzywa i owoce, a także nieprzetworzone produkty stanowi niemal modelowy sposób żywienia.

Co można jeść na diecie śródziemnomorskiej?

Dieta śródziemnomorska jest bogata w ryby i owoce morza, które dostarczają witaminy D, a także cennych kwasów tłuszczowych z grupy Omega: Omega-3 i Omega-6. Oprócz tego dostarcza dużej ilości witamin i mikroelementów, ponieważ zakłada spożywanie świeżych i sezonowych warzyw. W diecie śródziemnomorskiej występuje także chude mięso, będące dużą dawką białka oraz rośliny strączkowe, orzechy i zdrowe tłuszcze roślinne.

Dieta ta niemal wyklucza spożywanie wysoko przetworzonych produktów. Nie ma tam gotowych sosów, dań typu instant, fast foodów, słodyczy i produktów dostarczających cukru i węglowodanów prostych. Wszystkie te elementy stanowią podstawę diety zachodniej uważanej za dietę prozapalną i przyczyniającą się do rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Czy każdy może być na diecie śródziemnomorskiej?

Dieta śródziemnomorska polecana jest wszystkim osobom. To zdrowy i zbilansowany sposób odżywiania, wzmacniający układ immunologiczny i układ sercowo-naczyniowy. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych sprawia, że jest to dieta zalecana osobom chorującym na serce i choroby układu krążenia. Pomaga także unormować poziom cukru we krwi, obniża ryzyko rozwoju hipercholesterolemii, wzmacnia procesy obronne, a także dobrze wpływa na gospodarkę hormonalną.

Jeśli chcemy przejść na dietę śródziemnomorską, powinniśmy zacząć spożywać większe ilości ryb i owoców morza, oliwy z oliwek i tłuszczów pochodzenia roślinnego, a także świeżych warzyw i owoców. Bezwzględnie trzeba wyeliminować produkty przetworzone, czerwone mięso, tłuszcze odzwierzęce i słodkie wyroby cukiernicze. Podnoszą one poziom cholesterolu, zwiększają ryzyko otyłości i rozwoju chorób cywilizacyjnych.

