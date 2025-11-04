Polacy ustawiają się w kolejce po ten produkt w Biedronce. Powód zaskakuje
Polacy ustawiają się w kolejce po ten produkt w Biedronce. Powód zaskakuje

Biedronka
Biedronka Źródło: Shutterstock
Klienci przychodzą do Biedronki i nie dowierzają. Sieć rozdaje za darmo popularny produkt, bez którego trudno się obyć na co dzień, a inny sprzedaje po symbolicznej złotówce. Sprawdź, na czym zaoszczędzisz.

Są takie produkty, które rozchodzą się szybciej niż świeże bułeczki, zwłaszcza gdy znana sieć rozdaje je za darmo Tym razem ten „patent” na przyciągnięcie uwagi klientów wykorzystała Biedronka. Z dobrym skutkiem, bo obok tak dobrej okazji trudno przejść obojętnie. Jeśli nie chcesz przegapić swojej szansy na odciążenie domowego budżetu, nie zwlekaj z zakupami. Akcja trwa jeszcze tylko dwa dni.

Co Biedronka rozdaje za darmo?

Sieć kusi ofertą na popularne smarowidło. Rozdaje za darmo Masło Extra Polskie marki Mlekovita w ramach akcji „4+2 gratis”. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek tego tłuszczu, przy kasie zapłacisz tylko za cztery z nich. By zaoszczędzić, musisz jednak spełnić jeszcze jeden ważny warunek – posiadać kartę lub aplikację lojalnościową Moja Biedronka. Obie możesz zdobyć w bardzo prosty sposób, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Oprogramowanie wystarczy ściągnąć ze sklepu internetowego App Store lub Google Play i zainstalować w swoim telefonie komórkowym. Natomiast kartę bez trudu odbierzesz przy kasie w dowolnym sklepie sieci.

Ta promocja obowiązuje do środy, 5 listopada 2025 roku. Biedronka wprowadziła pewne ograniczenia co do liczby nabywanych towarów w ciągu dnia. Na jedno konto lojalnościowe można zgarnąć nie więcej niż sześć kostek masła objętego akcją rabatową.

Co dostaniesz za złotówkę w Biedronce?

Biedronka przygotowała również niezwykle ciekawą ofertę dla wszystkich miłośników włoskiej kuchni. Dotyczy ona wszystkich makaronów marki Pastani. Włóż do koszyka dwa produkty ze wskazanej kategorii, a za tańszy spośród wybranych towarów zapłacisz tylko złotówkę. Ta propozycja jest skierowana do wszystkich klientów sieci, a nie tylko członków programu lojalnościowego. Co więcej, opisana akcja rabatowa trwa znacznie dłużej niż promocja na masło, bo kończy się w sobotę, 8 listopada 2025 roku.

Źródło: Biedronka