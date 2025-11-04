Polacy ustawiają się w kolejce po ten produkt w Biedronce. Powód zaskakuje

Są takie produkty, które rozchodzą się szybciej niż świeże bułeczki, zwłaszcza gdy znana sieć rozdaje je za darmo Tym razem ten „patent” na przyciągnięcie uwagi klientów wykorzystała Biedronka. Z dobrym skutkiem, bo obok tak dobrej okazji trudno przejść obojętnie. Jeśli nie chcesz przegapić swojej szansy na odciążenie domowego budżetu, nie zwlekaj z zakupami. Akcja trwa jeszcze tylko dwa dni.

Co Biedronka rozdaje za darmo?

Sieć kusi ofertą na popularne smarowidło. Rozdaje za darmo Masło Extra Polskie marki Mlekovita w ramach akcji „4+2 gratis”. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek tego tłuszczu, przy kasie zapłacisz tylko za cztery z nich. By zaoszczędzić, musisz jednak spełnić jeszcze jeden ważny warunek – posiadać kartę lub aplikację lojalnościową Moja Biedronka. Obie możesz zdobyć w bardzo prosty sposób, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Oprogramowanie wystarczy ściągnąć ze sklepu internetowego App Store lub Google Play i zainstalować w swoim telefonie komórkowym. Natomiast kartę bez trudu odbierzesz przy kasie w dowolnym sklepie sieci.

Ta promocja obowiązuje do środy, 5 listopada 2025 roku. Biedronka wprowadziła pewne ograniczenia co do liczby nabywanych towarów w ciągu dnia. Na jedno konto lojalnościowe można zgarnąć nie więcej niż sześć kostek masła objętego akcją rabatową.

Co dostaniesz za złotówkę w Biedronce?

Biedronka przygotowała również niezwykle ciekawą ofertę dla wszystkich miłośników włoskiej kuchni. Dotyczy ona wszystkich makaronów marki Pastani. Włóż do koszyka dwa produkty ze wskazanej kategorii, a za tańszy spośród wybranych towarów zapłacisz tylko złotówkę. Ta propozycja jest skierowana do wszystkich klientów sieci, a nie tylko członków programu lojalnościowego. Co więcej, opisana akcja rabatowa trwa znacznie dłużej niż promocja na masło, bo kończy się w sobotę, 8 listopada 2025 roku.

