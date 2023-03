Zamiast leków na potencję zjedz seler! To warzywo, które podnosi libido

Seler korzeniowy (Apium graveolens var. Rapaceum) znany jest od czasów starożytnych i już wtedy uznawany był za „warzywo miłości”. Zalecany jest zwłaszcza mężczyznom, którzy mają problemy z erekcją. Sprawdź, co kryje w sobie seler.

Prozdrowotne właściwości selera

Seler ma niską zawartość cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Do tego jest doskonałym źródłem witaminy B2 (ryboflawiny), witaminy B6, witamin: A, C i K oraz wapnia, magnezu, fosforu i potasu, a także błonnika pokarmowego. Zawiera również cenne poliacetyleny o działaniu przeciwzapalnym i znieczulającym. Ze względu na zawarte w nim substancje, spożywanie selera przynosi zdrowiu szereg korzyści:

błonnik pomaga w odchudzaniu,

potas korzystnie wpływa na pracę serca,

przeciwutleniacze zwalczają szkodliwe wolne rodniki, chroniąc przed chorobami serca, nowotworami i chorobą Alzheimera,



witamina B6 zapobiega rakowi okrężnicy i wspiera układ odpornościowy.

Spożywanie selera podnosi libido

Badania wskazują, że włączenie selera do diety podnosi poziom androsteronu – męskiego hormonu związanego z podniesieniem libido u mężczyzn. Korzeń ten zawiera również aminokwas znany jako arginina, który przyczynia się do wytwarzania tlenku azotu. Proces ten związany jest z kolei z rozszerzeniem naczyń krwionośnych, co skutkuje silniejszą i dłużej trwającą erekcją, a także bardziej intensywnymi doznaniami seksualnymi. To właśnie dlatego seler bywa nazywany „naturalną viagrą”.

Jak przyrządzić seler?

Seler korzeniowy nadaje się do jedzenia zarówno na surowo, jak i po upieczeniu czy ugotowaniu. Warzyw można:

podać na surowo – pokroić plastry lub utrzeć na tarce i dodać do sałatki,

ugotować i podać do mięsa zamiast ziemniaków (również w formie purée),

upiec w piekarniku, posypać przyprawami i zjeść na przekąskę,

dodawać do zup, sosów, ciast i zapiekanek.

Kto nie powinien jeść selera?

Selera nie powinny spożywać osoby uczulone na pyłki, w tym brzozy i szałwii. Jak tłumaczą lekarze, główny alergen pyłku brzozy mógłby zainicjować uczulenie głównego alergenu selera, stąd możliwa reakcja krzyżowa. Reakcje krzyżowe z innymi źródłami alergenów mogą, ale nie muszą jednak wystąpić.