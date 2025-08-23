Myślisz, że płatki śniadaniowe to cukrowa bomba? Te z Biedronki pozytywnie zaskoczyły dietetyka

Sklepowe płatki śniadaniowe zwykle nie budzą zbyt wielu pozytywnych skojarzeń. Przywodzą na myśl masę sztucznych dodatków i cukru – czyli to wszystko, czego w diecie raczej powinniśmy unikać. Jednak nawet w tej dość kontrowersyjnej kategorii artykułów spożywczych można znaleźć prawdziwe „perełki”, które zaskakują składem i zasługują na miejsce w jadłospisie. Przekonał się o tym dr Michał Wrzosek, który wziął „pod lupę” ofertę Biedronki. Jeden z produktów znalezionych na półce zwrócił jego szczególną uwagę. Sprawdź, co poleca ekspert.

Jakie płatki śniadaniowe z Biedronki warto włączyć do diety?

Zdaniem dietetyka Michała Wrzoska „naprawdę zdrowym wyborem” są płatki śniadaniowe Cheerios Owsiany marki Nestlé. Wyróżnia je przede wszystkim wysoka zawartość mąki pełnoziarnistej (niespełna 91 procent)

Mają aż 10 gramów błonnika i tylko 9 gramów cukru na sto – podkreśla specjalista w opublikowanym nagraniu.

Ich niewątpliwą zaletą jest też to, że zostały wzbogacone o żelazo i witaminy (między innymi C, D, B3, B5, B2 i B6). Jeśli znudziły ci się klasyczne płatki owsiane, możesz śmiało sięgać po ten produkt, choć oczywiście z umiarem. Dzięki temu, że zawiera on duże ilości białka i błonnika zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, hamuje nadmierny apetyt i zapobiega podjadaniu. W efekcie znacznie ułatwia kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Pozwala chudnąć bez uczucia głodu.

Jak wkomponować płatki śniadaniowe do diety?

Pamiętaj, że nawet najlepsze płatki śniadaniowe nie powinny stanowić podstawy codziennej diety. Najlepiej łączyć je z jogurtem typu islandzkiego lub greckiego i podawać razem z sezonowymi owocami. Taki posiłek doda energii i nie spowoduje nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Nie zapominaj przy tym o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – najkorzystniejszym wyborem, z dietetycznego punktu widzenia, zawsze pozostaną tradycyjne płatki owsiane, orkiszowe lub jaglane. Dlatego nie eliminuj ich ze swojego jadłospisu.

