Dodaj łyżeczkę do owsianki. Wzmocni odporność przed jesienią, poprawi trawienie. Zobacz przepis!

Owsianka to nie tylko pyszna, ale przede wszystkim zdrowa propozycja na śniadanie. Można ją przygotować na wiele sposobów, dodając owoce, miód, orzechy. W sierpniu poranki są już chłodniejsze, dlatego dobrze wybrać do niej rozgrzewające dodatki. Doskonale sprawdzi się kurkuma, która ma cały szereg dobroczynnych właściwości.

Jak zrobić owsiankę z kurkumą? Przepis

Do owsianki warto dodać łyżeczkę kurkumy. Nadaje ona potrawie złocisty kolor i lekko pikantny, korzenny smak. Przygotowanie takiej owsianki jest bardzo proste, jednak trzeba pamiętać o jednym istotnym kroku. Chodzi o podgrzanie odrobiny oleju razem z kurkumą i szczyptą pieprzu. Ten krok nie tylko wydobywa głębię smaku, ale też ma duże znaczenie dla naszego zdrowia. Kurkumina – główny składnik aktywny kurkumy – jest słabo przyswajalna przez organizm, ale jej wchłanianie znacząco zwiększa się w obecności tłuszczu oraz piperyny, czyli związku zawartego w czarnym pieprzu.

Przepis: Owsianka z kurkumą Ta owsianka genialnie smakuje. Spróbuj ją zrobić. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 187 Składniki 1 łyżeczka oleju kokosowego

1/2 łyżeczki kurkumy

szczypta czarnego pieprzu

1/4 szklanki płatków owsianych

1 szklanka mleka roślinnego

szczypta soli

szczypta cukru trzcinowego Sposób przygotowania Podgrzanie oleju kokosowegoNajpierw na dno małego rondelka włóż olej kokosowy, lekko go podgrzej. Dodaj kurkumę oraz pieprz i podgrzewaj przez około 30 sekund. Dodanie pozostałych składnikówDodaj później płatki owsiane, mleko, sól oraz cukier. Całość gotuj przez około 10 minut na małym ogniu i mieszaj przez jakiś czas. Podawaj z ulubionymi dodatkami, na przykład orzechami, migdałami, miodem.

Żeby podnieść walory smakowe, ale też zdrowotne takiej owsianki, dodaj do niej również cynamon. Wykazuje on silne właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, dzięki czemu wspiera organizm w walce z wolnymi rodnikami. Pomaga też regulować poziom cukru we krwi.

Jakie właściwości jeszcze ma kurkuma?

Kurkuma posiada szereg właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, dzięki czemu jest nieocenionym wsparciem dla naszego układu odpornościowego. Kurkumina zawarta w kurkumie działa przeciwzapalnie oraz antyoksydacyjnie – potrafi hamować enzymy i cytokiny odpowiedzialne za stany zapalne oraz neutralizować niszczące wolne rodniki. Obniża w ten sposób ryzyko wystąpienia chorób wywołanych stresem oksydacyjnym, między innymi zawału serca, choroby Alzheimera czy Parkinsona. Pomaga też obniżyć cholesterol we krwi. Jest także naturalnym sposobem na problemy trawienne (kurkuma potencjalnie chroni przewód pokarmowy poprzez działanie przeciwzapalne). Stymuluje też produkcję żółci oraz enzymów trawiennych, co pomaga w trawieniu tłuszczów i łagodzeniu dolegliwości trawiennych, takich jak wzdęcia czy niestrawność. Możesz przygotować też napar z kurkumą.

Czytaj też:

Ten słodki krem owsiankowy to dla mnie mistrzostwo. Zrobisz go w 10 minut. Zobacz przepisCzytaj też:

Nie przegap sezonowych perełek! Dietetyk zdradza, co jeść w sierpniu, by poczuć różnicę