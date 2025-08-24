Czym zastąpić słodycze? Wypróbuj te pyszne i naturalne alternatywy. Twoje ciało ci podziękuje

Większość z nas uwielbia słodycze — to całkowicie naturalne. Niektórzy jednak nie wyobrażają sobie dnia bez słodkiego batonika czy kawałka czekolady. Nie jest to jednak dobry nawyk, ponieważ spożywanie dużych ilości cukru bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Warto więc zastąpić słodycze zdrowymi zamiennikami.

Co jeść zamiast słodyczy? Zdrowe propozycje

Nie musisz całkowicie eliminować cukru. Śmiało możesz spożywać na przykład ten, który zawarty jest w owocach. To właśnie one są świetną alternatywą dla słodkich przekąsek. Zawierają też witaminy, błonnik pokarmowy i mikroelementy. Dobrze jest sięgać po różne owoce, ponieważ w ten sposób wzbogacimy swoją dietę. Uważaj jednak, by nie jeść zbyt dużo winogron i bananów, ponieważ są one bogate w cukier. Świetnym zamiennikiem słodyczy są również suszone owoce — idealnie nadają się na przekąskę, którą można zabrać ze sobą na przykład do pracy czy szkoły. Unikaj jednak owoców kandyzowanych, ponieważ zawierają duże ilości cukru.

Możesz też przyrządzić pieczone jabłko z masłem orzechowym i cynamonem. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie jogurtu naturalnego z odrobiną miodu i orzechami lub owocowo-warzywnego smoothie.

Jak zmniejszyć ilość cukru w diecie?

Z uwagi na zdrowie dobrze jest postarać się zmniejszyć ilość cukru w diecie. W przeciwnym razie może to prowadzić do nadwagi i otyłości, insulinooporności, cukrzycy, próchnicy zębów czy chorób układu krążenia. Postaraj się unikać ukrytych cukrów w produktach, które nie są słodyczami. Cukier występuje wtedy pod różnymi nazwami, takimi jak na przykład glukoza, syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza, dekstroza itp. Chodzi między innymi o jogurty smakowe, gotowe sosy (na przykład ketchup), płatki śniadaniowe, pieczywo (zwłaszcza tostowe) czy słodkie napoje.

Pamiętaj też, by pić dużo wody. W ten sposób pozbędziesz się uczucia pragnienia, które często jest mylone z głodem, przez co sięgamy po kaloryczne przekąski.

Czytaj też:

Piję ten koktajl i chudnę. Każda koleżanka zazdrości mi figury modelki. Zobacz przepis!Czytaj też:

Ta wędlina z Biedronki tylko udaje zdrową! Sprawdź skład, zanim znów wrzucisz ją do koszyka