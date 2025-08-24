Ten ketchup z Biedronki ma tylko 8 kcal w łyżce. Dietetyczka mówi jasno, czy warto go kupić

Marta Tomasik–Czogała to dietetyczka kliniczna. Pomaga swoim klientom w odzyskaniu zdrowia, dobrego samopoczucia oraz szczupłej sylwetki. Prowadzi też media społecznościowe, gdzie zachęca do zdroworozsądkowej zmiany nawyków. Udowadnia, że dieta nie musi wcale oznaczać rezygnacji z żywieniowych przyjemności. Chętnie też dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat popularnych produktów spożywczych dostępnych w znanych sieciach handlowych. Niedawno „wzięła na warsztat” nowy ketchup marki Madero, który pojawił się w ofercie Biedronki. Sprawdź, co sądzi na jego temat.

„Nowy” ketchup w Biedronce – kupić czy nie?

Do zrobienia stu gramów tego ketchupu użyto 233 g pomidorów. Na jego korzyść przemawia relatywnie prosty i krótki skład. Produkt nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani dodatku cukru. Jedna łyżka sosu (15 gramów) dostarcza jedynie 8 kcal i 0,32 g soli, czyli nawet pięć razy mniej niż inne ketchupy dostępne obecnie na rynku. Dlatego Madero to dobry wybór między innymi dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Marta Tomasik–Czogała zwraca jednak uwagę na fakt, że wyrób jest słodzony sukralozą. Substancja ta została uznana za bezpieczną, ale – jak podkreśla dietetyczka – warto zachować ostrożność przy włączaniu jej do jadłospisu.

U niektórych osób może powodować wzdęcia lub dyskomfort jelitowy, szczególnie w połączeniu z innymi substancjami słodzącymi – wyjaśnia ekspertka w jednym z opublikowanych materiałów.

Jak wykorzystać ketchup w kuchni?

Dobrej jakości ketchup to nie tylko świetny dodatek do wędlin, kiełbas, parówek, serów, zapiekanek, hamburgerów, frytek czy pizzy. Doskonale sprawdza się również jako składnik różnego zup, marynat czy sosów (na przykład barbecue). Co ciekawe, można go również dorzucić do ciasta naleśnikowego. Dzięki temu zyska oryginalny smak i kolor. Trzeba jednak pamiętać, że żaden ketchup – nawet ten najlepszy – nie powinien być jedzony w zbyt dużych ilościach. Trzeba stosować produkt z umiarem i zachować zdrowy rozsądek.

Czytaj też:

Nowe „masło” z Biedronki pod lupą dietetyczki. Sprawdź, czym zaskakuje ten produktCzytaj też:

Dietetyk podpowiada: nie kupuj tego kalorycznego masła z Lidla! Zobacz, co lepiej wybrać