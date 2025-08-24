Sałatka lepsza niż drogie suplementy, wzmocni cię od środka. Wypróbuj przepis dietetyczki

Sałatka to lekki i zdrowy posiłek, który dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Jest idealna zwłaszcza w lecie, gdy zazwyczaj nie mamy ochoty na jedzenie ciężkich potraw. Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na swoim Instagramie przepis na pyszną, a do tego niezwykle zdrową sałatkę.

Przepis na zdrową sałatkę od dietetyczki

W jednej porcji tej sałatki jest aż 11 mg żelaza – czyli składnika mineralnego, który odgrywa kluczową rolę w produkcji hemoglobiny. Jego niedobór może prowadzić do anemii, dlatego bardzo ważne jest, by zadbać o odpowiednią ilość żelaza w diecie. Zamiast kupować suplementy, lepiej po prostu włączyć do swojego jadłospisu tę potrawę.

Przepis: Sałatka bogata w żelazo Ta sałatka jest pyszna, a do tego niezwykle zdrowa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 281 w każdej porcji Składniki 80 g mięsa wołowego mielonego

50 g komosy ryżowej (g przed ugotowaniem na sucho)

2,5 g oliwy do jego usmażenia (pół łyżeczki)

20 g szpinaku

35 g hummusu o dowolnym smaku

50 g papryki

30 g awokado

20 g suszonych pomidorów po odsączeniu

20 g pestek dyni Sposób przygotowania Smażenie wołowinyNa rozgrzaną patelnię wlej odrobinę oliwy i podsmaż na niej wołowinę. Mieszanie składnikówDo miseczki przełóż szpinak, ugotowaną komosę ryżową, podsmażoną wołowinę, hummus, pokrojoną paprykę, pokrojone awokado i suszone pomidory. Całość posyp pestkami dyni.

Składnikiem tej sałatki jest między innymi komosa ryżowa, czyli świetne źródło białka. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, dzięki czemu stanowi wartościowy wybór dla wegetarian i wegan. Jest również dobrym źródłem magnezu i żelaza. Ma niski indeks glikemiczny, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Ten produkt dobrze sprawdza się w różnych daniach, ponieważ nadaje całości lekko orzechowego smaku.

Z kolei wieprzowina zawiera żelazo hemowe, które jest pochodzenia zwierzęcego i jest lepiej przyswajalne przez organizm niż żelazo niehemowe. To cenne źródło białka, żelaza i witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B12, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Hummus, czyli pasta z ciecierzycy, jest bogata w roślinne białko, żelazo, magnez i cynk, które też wspomagają pracę układu nerwowego, a także odporność i metabolizm. Ma także niski indeks glikemiczny (IG), przez co jest dobrym wyborem dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą.

Jakie właściwości mają warzywa w tej sałatce?

Kolejny składnik tej sałatki, czyli szpinak, również jest niezwykle wartościowy – zawiera witaminy: A, C, K, a także kwas foliowy, który wspiera zdrowie skóry i prawidłowe krzepnięcie krwi. Do tego jest bogaty w przeciwutleniacze i niskokaloryczny. Papryka to doskonałe źródło witaminy C (zawiera jej więcej niż cytrusy!), ale także witaminy A i E oraz przeciwutleniaczy (między innymi beta-karotenu).

Awokado dostarcza zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, które wspomagają pracę serca i obniżają poziom złego cholesterolu. Jest również bogate w potas i błonnik pokarmowy – dzięki niemu dłużej czujemy się syci, wspiera też pracę jelit. Suszone pomidory, czyli następny składnik tej sałatki, są świetnym źródłem likopenu, który jest silnym przeciwutleniaczem, chroniącym komórki przed stresem oksydacyjnym. Pestki dyni dostarczają zdrowych tłuszczów, cynku oraz magnezu

