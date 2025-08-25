To masło zgarniesz za darmo! W Stokrotce znika z półek w ekspresowym tempie. Zobacz szczegóły

Masło od miesięcy utrzymuje się w czołówce najchętniej kupowanych, ale i najdroższych artykułów spożywczych. Jego zakup bywa sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Dlatego wszelkie promocje na smarowidło przyciągają klientów niczym magnes. Tym razem tłumy Polaków z pewnością ruszą do Stokrotki. Znana sieć przygotowała superofertę na produkt popularnej i lubianej marki. Łap okazję, by zaoszczędzić, zanim inni cię wyprzedzą. Sprawdź szczegóły.

Jakie masło Stokrotka rozdaje za darmo?

Promocją objęto Masło Extra Polskie marki Mlekovita. To akcja „2+1 gratis”. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki wskazanego tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Na trzecią nie wydasz ani grosza. Nie pierwszy raz Stokrotka rozdaje dobre smarowidło za darmo, ale przedstawiona oferta różni się od innych. Tym razem jest skierowana do wszystkich. By z niej skorzystać, nie trzeba mieć żadnych aplikacji lojalnościowych ani aktywować specjalnych kuponów rabatowych. Wystarczy przyjść do sklepu i zrobić zakupy. Co więcej, sieć nie narzuca na klientów żadnych ograniczeń. Możesz wziąć tyle kostek masła, ile chcesz. Pamiętaj tylko o jednym – promocja nie trwa wiecznie. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 25 do 27 sierpnia 2025 roku.

Co zrobić z zapasem masła?

Trzymaj masło w lodówce z dala od innych produktów spożywczych, na przykład ryb. Najlepiej zrobisz, jeśli przełożysz je z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika. Pamiętaj, że ten tłuszcz szybko chłonie wszelkiego rodzaju zapachy. Nie zapominaj też, że możesz go zamrozić. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy dysponujesz większą liczbą kostek. Wystarczy, że podzielisz masło na mniejsze porcje i umieścisz je w woreczkach do zamrażania żywności. Tak przechowywany produkt „wytrzyma” nawet kilka miesięcy.

