Specjalistka: te 3 proste zmiany w diecie sprawią, że szybciej schudniesz. Zrób to już dziś!

Zazwyczaj osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy zaczynają odchudzanie od restrykcyjnych diet i wyrzeczeń. Efekt? Daleki od zamierzonego. Szybko pojawia się zniechęcenie. Energia spada, a apetyt na słodycze i inne niezdrowe przekąski rośnie. W końcu staje się tak duży, że zmusza do rezygnacji z powziętych postanowień, powrotu do „starych” nawyków i wiecznych obietnic w stylu: „zacznę od jutra”. Istnieje jednak sposób, by przerwać to „błędne koło”. Nie należy wprowadzać od razu radykalnych zmian w codziennym sposobie żywienia. Wystarczą drobne modyfikacje w zakresie używanych produktów. Dietetyczka Zuzanna Zwolińska radzi, jakie zamienniki popularnych produktów spożywczych stosować, by schudnąć. Sprawdź, czy masz je w swojej kuchni.

Te 3 produkty pomogą ci schudnąć

Zacznij od rezygnacji z masła. Popularne smarowidło zawiera aż 54 g nasyconych kwasów tłuszczowych. Ich spożycie – jak zauważa Zuzanna Zwolińska – powinniśmy minimalizować. Dobrym „zastępcą” wskazanego produktu będzie serek śmietankowy, na przykład Delikate. W 100 gramach ma 500 kalorii mniej niż masło. Poza tym zawiera też znacznie mniej tłuszczu. Ekspertka radzi też, by zwykły biały cukier zamienić na erytrytol.

Jest bezkaloryczny i podobnie słodki. Ma około 70-80 procent słodyczy cukru. Cukier (100 gramów) dostarczy ci 400 kalorii, a erytrytol zero. Poza tym [słodzik – przyp. red] sprzyja zdrowiu zębów i nie podnosi poziomu glukozy we krwi – podkreśla specjalistka w opublikowanym nagraniu.

Dietetyczka podpowiada również, by nie kupować jogurtów owocowych, takich jak na przykład Jogobella. Lepiej sięgać po skyr. Ma mniej kalorii i tłuszczu. Zawiera za to znacznie więcej białka, które usprawnia pracę przewodu pokarmowego i zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu. W efekcie odchudzanie staje się znacznie łatwiejsze.

O czym pamiętać podczas odchudzania?

Kluczem do zrzucenia nadprogramowych kilogramów jest tak zwany deficyt kaloryczny. Powstaje, gdy przyjmujesz mniejszą liczbę kalorii niż wskazuje zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Co ważne, nie musisz się głodzić, by go osiągnąć. Wystarczy rozważnie wybierać produkty spożywcze, które trafiają na twój talerz. Pamiętaj, by znalazła się na nim również żywność bogata w błonnik, na przykład pełnoziarniste pieczywo, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona etc. Ten składnik działa podobnie jak wspomniane wcześniej białko. Przedłuża uczucie sytości i przyspiesza perystaltykę jelit. W dodatku oczyszcza je i reguluje rytm wypróżnień.

