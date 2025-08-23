Te produkty je większość Polaków. Ekspert grzmi: nawet 4 łyżeczki cukru w opakowaniu! Zobacz!

Sięgając po produkty mleczne, jesteśmy przekonani, że dbamy w ten sposób o swoje zdrowie. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest. Istnieje pewna grupa tych właśnie artykułów spożywczych, których lepiej nie włączać do swojego jadłospisu. Opowiedział o tym dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk, w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Najgorsze produkty mleczne zdaniem dietetyka

Chodzi o fermentowane produkty mleczne w wersji smakowej – na przykład jogurt, kefir czy maślankę o smaku owocowym, waniliowym lub czekoladowym.

Ogólnie jestem zwolennikiem spożywania fermentowanych produktów, w tym właśnie tych mlecznych. Są one dobrym źródłem białka, witaminy B12, wapnia czy dobroczynnych bakterii, a literatura potwierdza szereg korzystnych efektów wynikających z ich spożywania – wyjaśnia dietetyk.

Zauważył jednak, że dotyczy to naturalnych produktów, bez dodatków. Podkreślił, że ich słodkie odpowiedniki mogą zawierać nawet trzy razy więcej cukru.

I jest to przede wszystkim cukier dodany, a nie ten naturalnie występujący w jogurcie czy owocach, które zostały do niego dodane – powiedział.

Podkreślił, że w małym opakowaniu o masie 150 g może znajdować się nawet 20 g cukru. Porównał tę ilość do czterech łyżeczek cukru. Dlatego właśnie smakowe produkty mleczne są mało wartościowe i lepiej unikać ich jedzenia. Oprócz cukru, w smakowych jogurtach często znajdują się także sztuczne aromaty, barwniki czy zagęszczacze które nie mają żadnej wartości odżywczej.

Co jeść zamiast smakowych produktów mlecznych?

Jeśli masz ochotę na słodką przekąskę, wybierz jogurt naturalny i dodaj do niego owoce. Świetnie sprawdzi się pokrojony banan, jagody, maliny, borówki czy plasterki brzoskwini. Owoce nie tylko nadadzą słodyczy, ale są też naturalnym źródłem błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i sprawia, że dłużej czujemy się syci.

Jeśli chcesz – dodaj odrobinę miodu. Możesz również dorzucić garść orzechów. To zdrowsza i bardziej wartościowa alternatywa. Żeby taki posiłek był bardziej treściwy, dodaj także domową granolę lub trochę płatków owsianych. Postaw również na naturalne przyprawy – cynamon, kardamon czy kakao bez cukru. Nie tylko wzbogacą smak, ale też mają właściwości prozdrowotne.

