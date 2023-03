Eliksir zdrowia i urody. Niesamowite działanie oleju z czarnuszki

Czarnuszka (Nigella sativa) to niepozorna roślina, o drobnych, małych kwiatkach. Mimo to ze względu na właściwości lecznicze została przez naukowców uznana za jedno z najcenniejszych ziół. Olej z czarnuszki stosowany był już w starożytnym Egipcie. Jego najcenniejszym składnikiem jest tymochinon, który ma właściwości antybakteryjne, antywirusowe i przeciwzapalne. Dzięki zawartości tej substancji olej ten zalecany jest osobom ciepiącym na astmę i alergię. Według ekspertów olej z czarnuszki łagodzi katar sienny i może skracać czas leczenia zapalenia oskrzeli.

Lista korzyści płynących ze spożywania tego oleju jest długa. Wiadomo, że regularnie stosowany obniża poziom cholesterolu oraz ciśnienie, co ważne jest bezpieczny dla osób borykających się z chorobami układu krążenia. Duże nadzieje pokładane są też w badaniach prowadzonych nad skutecznością stosowania oleju z czarnuszki w przypadku chorób autoimmunologicznych, w tym: reumatoidalnego zapalenia stawów, cukrzycy typu II czy łuszczycy.

Olej z czarnuszki wspomaga odchudzanie

Publikacja z 2018 roku (oparta na 11 badaniach naukowych) wskazuje, że olej z czarnuszki może mieć pozytywny wpływ na redukcję masy ciała. Produkt ten powoduje obniżenie wskaźnika BMI (Body Mass Index) oraz zmniejszenie obwodu w pasie.

Jak stosować olej z czarnuszki?

Olej z czarnuszki może być spożywany wyłącznie na surowo i nie można go podgrzewać. Według ekspertów zalecana dawka to 1-2 łyżeczki dziennie. Najlepiej spożyć go podczas posiłku ze względu na to, że ma swój charakterystyczny mocno ziołowy smak, który nie wszystkim może odpowiadać. Należy go przechowywać w lodówce, aby zachował zdrowotne właściwości i najlepiej spożyć produkt w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

Zbawienne działanie oleju z czarnuszki na skórę i włosy

Olej z czarnuszki można stosować nie tylko jako suplement diety, ale również na skórę. W badaniu z 2010 roku po dwóch miesiącach stosowania na twarz, u uczestników eksperymentu – osób borykających się z trądzikiem stwierdzono zmniejszenie grudek i krostek. Wykazano również jego pozytywne działanie na blizny potrądzikowe. Olej ten stosowany na skórę twarzy redukuje podrażnienia i polepsza nawilżenie cery.

Zewnętrznie olej z czarnuszki możemy zastosować również na włosy, gdyż ma pozytywne działanie na skórę głowy (problemy typu łupież, łuszczyca), jak i na same włosy. Należy wmasować olej we włosy i skórę głowy, owinąć je ręcznikiem i zostawić na ok. pół godziny. Potem umyć głowę. Po kilku zastosowaniach powinniśmy zauważyć, że włosy są błyszczące a skóra głowy odżywiona.

Jak stosować olej z czarnuszki na skórę?

Przy stosowaniu oleju na twarz możemy dodać kilka kropel do ulubionego kremu. Będzie miał on dobre działanie na skórę alergiczną i trądzikową ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne. Mimo że olej ten jest ogólnie dobrze tolerowany, warto wykonać test alergiczny, wmasowując jego odrobinę na skórze przedramienia. Jeśli w ciągu 24 godzin nie zauważymy niepokojących objawów, można wówczas zastosować olej z czarnuszki na twarz.

