Pij ten koktajl, a pozbędziesz się zaparć! Poznaj produkty, które ułatwiają wypróżnianie

Zaparcia powoduje pozostająca przez dłuższy czas w przewodzie pokarmowym treść jelitowa. Wiąże się to z szeregiem nieprzyjemnych dolegliwości takich jak: mdłości, wzdęcia, odbijanie, uczucie pełności i dyskomfort trawienny. Dobre rezultaty w leczeniu tej przypadłości przynosi zmiana diety i przyjmowanie odpowiedniej ilości właściwych płynów. Oprócz wody warto raz dziennie wypić koktajl na bazie kefiru lub jogurtu z dodatkiem suszonych śliwek, malin (lub innych świeżych owoców), otrębów.

Produkty, które zapobiegają zaparciom

Kefir lub jogurt naturalny są skuteczne na zaparcia

Mleczne napoje fermentowane skutecznie przeciwdziałają zaparciom. Korzystnie wpływają na prace przewodu pokarmowego, zwiększając masę resztek w jelitach. Zawierają też cenne probiotyki. Dietetycy zalecają wypicie ok. 200 ml jogurtu naturalnego, kefiru lub maślanki dziennie. Najlepiej zadziałają jogurty o wysokiej zawartości probiotycznych bakterii.

Suszone śliwki zapobiegają zaparciom

Suszone śliwki to jeden z najskuteczniejszych naturalnych produktów przeciwdziałających zaparciom. Ich właściwości porównuje się do miotły czyszczącej zalegające w jelitach złogi. Dzieje się tak za sprawą wysokiej zawartości pektyn oraz kwasów organicznych zawartych w tych owocach. Zalecana ilość dzienna suszonych śliwek to sztuki. Po ich spożyciu należy wypić szklankę wody, żeby wzmocnić efekt działania.

Otręby wspomagają perystaltykę jelit

Otręby są najbogatszym źródłem błonnika, który skutecznie pomaga pozbyć się problemu zaparć. Nie podlega trawieniu i dzięki temu zwiększa zawartość treści pokarmowej i wspomaga perystaltykę jelit. Osoby, które mają problemy z regularnym wypróżnieniem, powinny codziennie spożywać 2 łyżki otrębów. Można dodawać je do jogurtu naturalnego, owsianki, koktajlu i zup.

Zawarte w surowych owocach pektyny ułatwiają wypróżnienie

Surowe owoce zalecane są na zaparcia, bo dzięki zawartości pektyn działają pobudzająco na pracę jelit. Doskonałym wyborem są tzw. owoce pestkowe takie jak: maliny, borówki amerykańskie, agrest, kiwi i jagody. Dietetycy zalecają, żeby jeść je bez ograniczeń.

Wypróbuj przepis na koktajl skuteczny na zaparcia!

Przepis: Koktajl na zaparcia Przepis na koktajl na zaparcia Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 2 Składniki 400 ml kefiru,

3 suszone śliwki,

łyżeczka miodu,

garść malin,

łyżeczka otrębów pszennych. Sposób przygotowania Namocz śliwkiZalej suszone śliwki wrzątkiem i zostaw na chwilę, żeby ostygły. Zblenduj składnikiZblenduj śliwki z kefirem, malinami i miodem.Dodaj otręby i wymieszaj. Wstaw koktajl do lodówkiKoktajl najlepiej smakuje lekko schłodzony.

