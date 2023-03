Regulują ciśnienie i obniżają poziom cholesterolu. Jedz kiszone ogórki kilka razy w tygodniu

Ogórki kiszone jemy najchętniej jesienią i zimą, kiedy sezonowych warzyw jest mniej. Mają nie tylko walory smakowe, ale też korzystnie działają na nasze zdrowie. Ogórki kiszone są źródłem witamin z grupy B oraz E, C, A i K (w 100 g ogórków znajduje się ok. 72.1 mikrogramów witaminy K, co pokrywa około 58 proc. dziennego zapotrzebowania). Znajdziemy w nich też: potas, magnez, wapń, fosfor i sód oraz wspierający trawienie błonnik.

Ogórki kiszone uznawane są za naturalny probiotyk. Powstający podczas fermentacji kwas mlekowy korzystnie wpływa na układ odpornościowy, usuwa toksyny, reguluje florę bakteryjną w jelitach i oczyszcza. Ale lista prozdrowotnych właściwości kiszonych ogórków jest o wiele dłuższa.

Jedzenie kiszonych ogórków reguluje ciśnienie krwi

Za regulację ciśnienia odpowiada acetylocholina, która powstaje podczas procesu fermentacji ogórków (syntezowana jest z choliny i reszty kwasu octowego). Wpływa między innymi na spadek ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie czynności serca oraz pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego i gruczołów ślinowych. Osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze powinny jednak spożywać ogórki kiszone z umiarem, ponieważ zawierają one duże ilości sodu, który podnosi ciśnienie.

Kiszone ogórki obniżają poziom cholesterolu

W obniżeniu poziomu cholesterolu pomaga zawarty w ogórkach kiszonych błonnik. Zapobiega on odkładaniu się złogów trójglicerydów w naczyniach krwionośnych. Pozwala to zapobiegać zawałom serca i udarom mózgu.

Kiszone ogórki korzystnie wpływają na pracę układu pokarmowego

Prawidłowy rozwój mikroflory jelitowej wspierają bakterie, które powstają podczas fermentacji. Zapobiegają one namnażaniu się bakterii chorobotwórczych. Prawidłowo działająca mikroflora usprawnia pracę całego układu pokarmowego, wzmacnia pracę jelit oraz zapobiega zaparciom.

Jedzenie kiszonych ogórków wzmacnia odporność

Regularne spożywanie ogórków kiszonych wspomaga odporność organizmu. Odpowiada za to zawarta w warzywach witamina C. Silny organizm skuteczniej broni się przed wirusami i różnego rodzaju infekcjami.

Sok z kiszonych ogórków pomaga na kaca

Sok z kiszonych ogórków jest naturalnym środkiem, który pozwala pozbyć się kaca, jeśli poprzedniego dnia zdarzy się komuś wypić zbyt dużo alkoholu. Zawarte w kiszonych ogórkach witaminy z grupy B przyspieszają trawienie związków alkoholowych i niemal natychmiast poprawiają samopoczucie.

Wypróbuj przepis na pyszna zupę krem z ogórków kiszonych

Krem z ogórków kiszonych i ziemniaków. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 5 Składniki 1,5 litra wody

marchewka, pietruszka, kawałek selera

5-6 ogórków kiszonych

szklanka wody z ogórków

3 średnie ziemniaki

1 cebula

2 ząbki czosnku

oliwa lub olej do smażenia

3-4 liście laurowe, kilka kulek ziela angielskiego, sól, pieprz

Do podania: grzanki, koperek Sposób przygotowania Podsmaż warzywa, uszykuj ziemniaki i ogórkiW garnku rozgrzej część oliwy. Wrzuć obrane i pokrojone na mniejsze kawałki marchew, pietruszkę i seler. Smaż, aż się zrumienią, dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Zalej wrzącą wodą i gotuj na wolnym ogniu. Ogórki pokrój w kostkę lub zetrzyj na tarce. Ziemniaki obierz i pokrój w dość cienkie plasterki. Cebulę posiekaj. Duś ziemniaki, gotuj bulionW czasie gdy bulion z warzywami się gotuje, uduś ziemniaki do miękkości na patelni. Najpierw podsmaż cebulę, aż będzie szklista. Dodaj pokrojone w plasterki ziemniaki i czosnek. Duś wszystko podlewając co jakiś czas wodą z ogórków. Do bulionu dorzuć ogórki kiszone. Przygotuj i podaj zupęZ zupy wyjmij liście laurowe i kulki ziela. Jak ziemniaki będą miękkie, dodaj całą zawartość patelni do zupy, gotuj jeszcze kilka minut. Dopraw solą i pieprzem, zmiksuj na gładki krem. Podawaj z grzankami i świeżym koperkiem.

